Der Bürgermeister von Venedig hatte im Jahre 1895 die Idee: alle zwei Jahre eine Weltausstellung der Kunst, unter dem Titel "La Biennale di Venezia". Das Konzept hat sich bestens bewährt und wird längst weltweit kopiert.

Was tut sich in den Künsten? In Architektur, Film und der Musik? Biennalen geben weltweit Ein- und Überblicke.