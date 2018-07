Roglic gewinnt letzte Bergetappe und verdrängt Froome

Durch seinen Erfolg auf dem 200,5 Kilometer langen Tagesabschnitt kletterte Primoz Roglic auch im Gesamtklassement aufs Podium. Er verdrängte Titelverteidiger Chris Froome, der erneut Schwächen zeigte, von Platz 3 und geht mit 13 Sekunden Vorsprung vor dem Briten in das Zeitfahren am Samstag. Froomes Sky-Teamkollegen Geraint Thomas scheint dagegen der Sieg bei der 105. Tour de France kaum mehr zu nehmen.

Der Waliser verteidigt sein Gelbes Trikot erneut gegen alle Angriffe seiner Kontrahenten und sicherte sich im Schlussspurt Platz 2 vor dem Franzosen Romain Bardet. Dank einer Zeitbonifikation baute Thomas damit seinen Vorsprung in der Gesamtwertung auf den Niederländer Tom Dumoulin sogar geringfügig auf 2:05 Minuten aus. Da der Spitzenreiter auf der letzten Etappe nach Paris am Sonntag traditionell nicht mehr attackiert wird, muss Thomas sein Polster beim Einzelzeitfahren am Samstag nur noch ins Ziel bringen. In Weltmeister Dumoulin hat Thomas allerdings den derzeit wohl stärksten Fahrer im Kampf gegen die Uhr als Gegner.