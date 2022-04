Roboterhund erkundet die Ruinen von Pompeji

Der Untergang von Pompeji im Grand Palais

Zeitreise in die Antike

Ein Spaziergang durch die Straßen von Pompeji gleicht einer Zeitreise in das Leben einer längst vergangenen Epoche - zurück in das Jahr 79 n. Chr. Pompeji gilt als eine der schönsten Städte des Römischen Reiches. Das Klima ist mild und an den fruchtbaren Hängen des Vesuvs wachsen Weinreben. Von vielen Häusern aus kann man das Meer sehen. Es lässt sich gut leben an diesem Ort.