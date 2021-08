Riesenparty im New Yorker Central Park

Während in Europa aufgrund der Corona-Pandemie immer noch Festivals ausfallen oder kleine Veranstaltungen vorsichtig versuchen, wieder Normalität in den Musikbetrieb zu bringen, steppt in New York der Bär: In dieser Woche hat die Stadt eine Serie von Konzertveranstaltungen gestartet. Mit der "NYC Homecoming Week" will sie ihre Bürger und sich selbst dafür belohnen, dass alle gemeinsam die Corona-Krise bewältigt haben. New York war besonders schwer von der Pandemie betroffen, mit über 30.000 Toten - die Bilder von Kühllastern, die die Leichen abtransportiert haben, gingen um die Welt.

In fünf New Yorker Stadtbezirken finden seit vergangenem Montag Open Air Festivals statt, die an diesem Samstag (21.08.2021) im "We Love NYC: The Homecoming Concert" gipfeln. Seit Montag standen in der Bronx, in Queens, Brooklyn und auf Staten Island vor allem Größen aus der HipHop und R&B-Szene auf der Bühne, mit dabei unter anderem KRS-One, Raekwon, Big Daddy Kane und Funk-Urgestein George Clinton.

KRS-One, einer der Headliner der "NYC Homecoming Week"

NYC ist zurück!

Die Reihe ist als eine Art "New York City ist zurück"-Botschaft an die Welt gedacht, einige der beliebtesten Ikonen der Stadt werden auftreten - und der Eintritt ist frei. 60.000 Besucher werden auf dem "Great Lawn", der großen Wiese mitten im Park, erwartet. New Yorks Bürgermeister Bill de Blasio kündigte das Konzert als "Wiedergeburt" und "großen Moment für die Stadt" an und versprach auf Twitter, dass "dieses Event eines der größten Central-Park-Konzerte der Geschichte" sein werde.

Starproduzent Clive Davis ist mit der Planung beauftragt. Der war in den 1970er-Jahren Präsident von Columbia Records und gilt als Entdecker zahlreicher weltberühmter Musiker, darunter Pink Floyd, Bruce Springsteen, Whitney Houston, Patti Smith und Janis Joplin.

Bruce Springsteen und andere Urgesteine

Und so ist es wohl kein Zufall, dass sich einige von Clive Davis' Zöglingen auf der Bühne des Central Park tummeln werden: Neben Elvis Costello, Paul Simon, Carlos Santana, Earth und Wind & Fire, Jennifer Hudson, Barry Manilow und vielen weiteren Urgesteinen der Rock- und Popmusik werden Patti Smith und Bruce "The Boss" Springsteen dabei sein, außerdem Andrea Bocelli, die New Yorker Philharmoniker und der Talkshow-Star Jimmy Fallon.

Bei diesem Line-Up stellt sich die Frage: Wo sind die jungen Künstlerinnen und Künstler? So kritisiert das New Yorker Stadtmagazin "Gothamist" die Zusammenstellung, die zudem noch männlich dominiert ist, mit den Worten: "Die Besetzung ist ein Affront gegen die jungen Leute der Stadt, die die besten Jahre ihres Lebens für das Gemeinwohl geopfert haben, nur um zu einer Show eingeladen zu werden, bei der mehr alternde Soft-Rock-Koryphäen auftreten als echte zeitgenössische Künstler. Genießt euer Konzert, die jungen Leute werden in einem anderen Park sein."

60.000 Menschen sollen am Samstag auf der berühmten "Great Lawn" feiern

Zutritt nur mit Impfpass

Wer live dabei sein möchte, muss geimpft sein. Allerdings reicht den Veranstaltern bereits eine Impfdosis. Auf dem Konzertgelände herrscht keine Maskenpflicht, Social Distancing findet nicht statt. Für viele ein riskantes Vergnügen mitten in der nächsten Welle mit der Delta-Variante des Coronavirus.

Danielle Ompad ist Epidemiologin an der New York University's School of Global Public Health. Sie würde in diesen Wochen kein solches Konzert besuchen. "Da fliegen alle möglichen Flüssigkeiten durch die Gegend", sagte sie im Lifestyle-Magazin "Curbed" und fügte hinzu: "Die Leute sind verschwitzt. Sie schreien. Wenn mir einer meiner Freunde erzählen würde, dass er sich inmitten eines Moshpits befindet, würde ich sagen: 'Wir sprechen uns in zwei Wochen wieder, wenn du getestet wurdest'", so die Wissenschaftlerin.

Solche Bilder wird es beim Konzert im Central Park wohl nicht geben

Ein Superspreader-Event?

Auch wenn mit einem Moshpit bei dem betagten Line-Up eher nicht zu rechnen ist, befürchten Kritiker des "We love NYC"-Konzerts, dass dies ein Superspreader-Event wird. Von Seiten der Künstlerinnen und Künstler hört man keine Kritik - obwohl gerade der Main Act Bruce Springsteen sehr peinlich darauf achtet, dass bei seinen Konzerten alle mit einem in den USA zugelassenen Vakzin durchgeimpft sind und alle Sicherheitsmaßnahmen eingehalten werden.

Nach Ansicht von Expertinnen und Experten für Infektionskrankheiten hängt die Sicherheit von Großveranstaltungen davon ab, welche Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden - und für das bevorstehende Konzert im Central Park sind die COVID-Maßnahmen schlicht zu lasch, selbst wenn hier an diesem Wochenende das Ende der Pandemie gefeiert wird. Bleibt zu hoffen, dass New Yorks Bürgermeister Bill de Blasio sich nicht zu früh gefreut hat.