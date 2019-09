Richtungswahlen in Deutschland: Reaktionen aus der Kulturszene

Die Landtagswahlen in den beiden ostdeutschen Bundesländern Sachsen und Brandenburg wurden weltweit mit großer Aufmerksamkeit verfolgt. Allein im sächsischen Landtag in Dresden waren für Sonntag (1.9.2019) mehr als 1.100 Journalisten, auch aus Asien und den USA, zur Wahl-Berichterstattung akkreditiert.

Die vorläufigen amtlichen Wahlergebnisse für Brandenburg und Sachsen liegen inzwischen vor. Die beiden großen Parteien SPD und CDU konnten demnach in ihren jeweiligen Bundesländern ihre Position als stärkste politische Partei behaupten. Die SPD erreichte in Brandenburg 26,2 Prozent, die CDU in Sachsen 32,1 Prozent. In Sachsen erhielt die AfD 27,5 Prozent der Wählerstimmen, in Brandenburg 23,5 Prozent. Damit konnte die Partei ihr Ergebnis gegenüber den letzten Landtagswahlen fast verdoppeln.

Unsere DW-Reporterinnen, Meike Krüger und Andrea Kasiske, waren am Wahlabend in Potsdam (Brandenburg) und in Dresden (Sachsen) vor Ort und haben erste Reaktionen auf das Wahlergebnis von Kulturmanagern, Theaterleuten und Künstlern gesammelt. Bei Bettina Jahnke, der Intendantin des Hans-Otto-Theaters in Potsdam, war die Erleichterung zumindest groß, dass das Land Brandenburg "mit einem blauen Auge davon gekommen ist", wie sie im ARD-Talk zur Landtagswahl betonte.

Setzt auf Dialog mit dem Publikum: Die Intendantin des Hans-Otto-Theaters, Bettina Jahnke

Große Chancen für Zusammenhalt der Gesellschaft

Bereits im Vorfeld der Wahl hatten sich einige Kulturverantwortliche von Museen, Schauspielhäusern und Kunstinstitutionen in Sachsen und Brandenburg geschockt, aber trotzdem kämpferisch zu den möglichen Wahlerfolgen der AfD geäußert. Die rechte Partei hatte in der Vergangenheit mehrfach versucht, politisch gegen unliebsame Theater und Kulturinstitutionen vorzugehen, deren gesellschaftskritische Ausrichtung ihnen ein Dorn im Auge war. Die DW hat mehrfach darüber berichtet.

Martina König, die künstlerische Leiterin des Theaterschiffs in Potsdam, sieht deshalb nach wie vor eine kulturpolitische Bedrohung, die von der AfD ausgehe. "Das fängt damit an, dass Förderungen nicht mehr erlaubt werden, dass dieses kleine Theater hier gar nicht mehr wirken könnte, weil die Fördergelder nicht mehr finanziert würden", sagte sie im aktuellen DW-Interview mit Meike Krüger unmittelbar nach der Wahl.

"Die Gefahr geht auch weiter dahin, dass es wieder Zensur gibt. Zensur in der Interpretation von Stücken und der Inhalte. Also dass die Freiheit der Kunst, der Kultur absolut in Gefahr geraten würde. Und damit die Möglichkeit, Spiegel der Gesellschaft zu sein. Und diese Gefahr finde ich schon erheblich."

Bezieht Position: Museumsdirektorin Marion Ackermann (Staatliche Kunstsammlung Dresden)

Auch die Generaldirektorin der Staatlichen Kunstsammlungen in Dresden, Marion Ackermann, warnte im Vorfeld der Wahlen in einem Interview mit der Deutschen Presseagentur (dpa) vor einer kulturpolitischen Einschränkung seitens der AfD: "Wir müssen uns dafür einsetzen, dass die Freiheit der Kunst nicht in Gefahr gerät. Wenn man sich umstellt mit Verboten, wie 'es darf nur mit Sachsen zu tun haben, mit der eigenen deutschen Kultur oder nur einem bestimmten Familienbild entsprechen', dann gibt es keine gute Kunst mehr."

"Wir alle werden wieder politischer"

Trotz der deutlichen Wahlerfolge der rechtsextremen Partei sieht Theaterfrau Martina König in der Politisierung durch die Positionen der AfD etwas Positives: "Gerade im privaten Bereich ist noch nie so viel über Politik geredet worden, wie in der letzten Zeit. Und so viel nach Positionen gesucht worden. Und wenn das jetzt vielleicht so bleibt", fügt sie hinzu, "wenn der einzelne Bürger dabei bleibt, seine Möglichkeiten da ernst zu nehmen, in den politischen Prozess einzugreifen und für eine gerechtere Gesellschaft anzutreten, dann haben wir insgesamt ein ganz, ganz große Chance."

Für Bettina Jahnke war allein der Gedanke, dass eine rechtspopulistische Partei mehr als 20 Prozent der Stimmen in einem Bundesland in Deutschland bekommen könnte, schockierend. "Ich komme aus dem Osten und habe fast die Hälfte meines Lebens in der DDR verbracht. Und mich persönlich erschüttert, dass man sich 30 Jahre nach der Wende wieder mit Fragen nach Diktatur, Meinungsfreiheit und Angst vor offenen Grenzen beschäftigen muss", sagte sie im DW-Interview. "Also dass diese Themen wieder so aufploppen, und politisch auch Gewicht haben, erschüttert mich. Es sind ja nicht einige wenige, sondern es sind viele, die plötzlich die Zeit wieder zurückdrehen wollen."

"Die Vielen": Bettina Jahnke mit der Präsidentin der Filmuniversität Potsdam-Babelsberg

Trotzdem sieht auch sie in dieser politischen Entwicklung im Osten Deutschlands einen positiven Impuls: "Ich habe das Gefühl - und das ist ja auch so - dass wir alle wieder politischer werden. Das ist im Freundeskreis so, in den Kultureinrichtungen und auch in der Öffentlichkeit. Und das finde ich ein sehr gutes Signal."

Sie setzt als Regisseurin an ihrem Theater in Potsdam stark auf Dialog - auch und gerade mit AfD-Wählern: "Dass wir am Theater wieder gezwungen werden, konkreter, direkter und noch viel expliziter auf die Themen dieser Zeit hinzuweisen und auf beide Seiten zu gucken, ist gut. Ich fühle mich dafür verantwortlich, als Theaterfrau auch die Geschichten dieser Abgehängten, Ausgegrenzten zu erzählen - und Verständnis für sie zu entwickeln."

Politischer Impuls durch Initiative "Die Vielen"

Die Theaterintendantin Jahnke hat die politische Mobilisierung der Kulturszene in Brandenburg auch beglückt. Sie hat federführend die Brandenburger Initiative "Die Vielen" mit auf den Weg gebracht, die offen und lautstark gegen den Rechtsruck in Ostdeutschland auftritt. "'Die Vielen' hatten jetzt in Dresden eine Demonstration organisiert, da waren 40.000 auf der Straße", berichtet sie im DW-Interview.

"Das war beglückend, weil ich spüre, dass viele Menschen, die vorher die Demokratie und unser Land und wie wir leben so als selbstverständlich hingenommen haben, sich engagieren. Plötzlich ist man gezwungen, ganz persönlich wieder ein Zeichen zu setzen und sich zu beteiligen, zu Demonstrationen zu gehen, Aufrufe mit zu unterschreiben, bei Kundgebungen dabei zu sein, Veranstaltungen zu organisieren. Und da passiert gerade unheimlich viel."

Ihre Kollegin vom Theaterschiff in Potsdam, Martina König, sieht in so einer Form der Solidarisierung großes Potential. "Also 'Die Vielen' fand ich eine tolle Initiative. Jede Form von vernünftiger Solidarität finde ich persönlich großartig. Und dass sich die Theater des Landes Brandenburg zusammen geschlossen habe, um zu sagen: 'Wir unterstützen uns', das fand ich richtig toll."

Klare Kante gegenüber jeder Art der Einflussnahme

Der Intendant des Dresdner Staatsschauspiels, Joachim Klement, kündigt für die Zukunft klare Kante gegenüber jeder Form der politischen Einflussnahme auf die Kultur an: "Wir machen im Rahmen der Freiheit der Kunst das, was wir für richtig und notwendig halten. Und wir lassen uns das auch von keiner Partei vorschreiben", erklärte er noch vor der Wahl gegenüber dpa.

Verbittet sich jede Form der Einflussnahme: Intendant Joachim Klement (Staatsschauspiel Dresden)

"Unser Auftrag ist ja, uns künstlerisch frei zu entfalten" sagte er am Wahlabend im aktuellen DW-Interview mit Andrea Kasiske. "Deshalb werden wir auch öffentlich finanziert, damit wir nicht abhängig sind und die künstlerischen Räume, die uns zur Verfügung stehen, auch nutzen."

Jörg Bochow, der Chefdramaturg am Staatsschauspiel in Dresden, schließt sich Klement in Bezug auf die Zeit nach der Wahl an. "Wir wissen wie stark die Auseinandersetzungen sind, wie polarisierend das ist in Sachsen. Das wird auch weitergehen. Aber dem stellen wir uns. Das ist auch als Aufgabe für alle, die Kultur schaffen, zu sehen: Wie können wir uns in einer Stadt wie Dresden, und im gesamten Land Sachsen, dieser politischen Konfrontation stellen und welche Antworten können wir als Kultur geben?"