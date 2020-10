Revierderby mit oder ohne Currywurst

"Fußball ohne Fans ist für mich wie Currywurst ohne Curry". Schöner als Gonzalo Castro im Interview mit dem "Kölner Stadt-Anzeiger" kann man es kaum formulieren. Der 33-Jährige ist inzwischen zwar Kapitän des Bundesliga-Aufsteigers VfB Stuttgart, hat zuvor aber auch drei Jahre lang bei Borussia Dortmund gespielt - und damit auch mehrfach die "richtige" Currywurst kosten dürfen: die einzigartige Atmosphäre, wenn der BVB vor 80.000 Zuschauern gegen den FC Schalke 04 spielt.

An diesem Samstag (Anpfiff um 18.30 Uhr MESZ, ab 18.15 Uhr im DW-Liveticker) steht das zweite "Corona-Derby" zwischen beiden Mannschaften an. Das erste, ein Geisterspiel Mitte Mai vor komplett leeren Rängen, endete mit einem 4:0-Heimsieg des BVB. Und auch beim zweiten dürfen wegen der hohen Zahl an Corona-Infektionen in Dortmund nur 300 Fans live im Stadion dabei sein. Rund 35.000 Dauerkarteninhaber und Vereinsmitglieder hatten sich um die begehrten Tickets beworben. Der BVB loste die Glücklichen aus.

Zorc erhöht Druck auf BVB-Team

Sportlich sind die Rollen zwischen Dortmund und Schalke genauso verteilt wie vor fünf Monaten: Der BVB gehört zur Spitzengruppe der Liga, die Schalker haben mit nur einem Punkt aus vier Saisonspielen erneut einen Fehlstart hingelegt und sind Tabellenvorletzter. "Schalke wird mit viel Leidenschaft und Einsatz dort reingehen", warnte BVB-Sportdirektor Michael Zorc davor, die Königsblauen zu unterschätzen. "Sie wollen unser Spiel kaputtmachen. Darauf müssen wir vorbereitet sein und immer eine Antwort haben."

Zorc sieht die Mannschaft nach dem schwachen Champions-League-Auftritt am Dienstag bei Lazio Rom (1:3) in der Pflicht. "Wir erwarten eine Reaktion." Vor allem in puncto Einsatz, wie der Sportchef mit einem ironischen Schlenker zur Corona-Pandemie klarmachte: "Wir haben in Rom vor allem im Spiel gegen den Ball die Abstandsregel vorbildlich eingehalten."

Baum: "Rede noch nicht über Abstiegskampf"

Apropos Corona - der Schweizer Verteidiger Manuel Akanji soll zweieinhalb Wochen nach seinem positiv ausgefallenen COVID-19-Test in den Kader der Dortmunder zurückkehren. "Er hat in der Quarantäne viel auf dem Laufband und dem Fahrrad-Ergometer gearbeitet. Es sieht gut aus", sagte BVB-Trainer Lucien Favre. Auch Mittelfeldspieler Emre Can und Stürmer Thorgan Hazard sind wieder fit. Das Spiel gegen Schalke werde "ganz anders" als der missglückte Auftritt in Rom, versprach Favre.

Sein Schalker Kollege Manuel Baum will noch nicht über Abstiegskampf reden: "Dafür ist es noch viel zu früh." Er spüre, so Baum in einem Interview der "ARD-Sportschau", "wie die Augen der Spieler größer werden, alleine wenn man das Wort Derby in den Mund nimmt." Die Ziele für die Partie am Samstag formuliert der Trainer, der in Dortmund erst zum dritten Mal auf der Schalker Bank sitzt, eher bescheiden: "Es wäre eine Riesengeschichte, wenn wir die gleiche Emotion auf den Platz bringen wie [beim 1:1 – Anm. d. Red] gegen Union Berlin und spielerisch einen Ticken besser werden." Die Mannschaft wolle erreichen, so Baum, "dass die Fans wieder ein Lächeln im Gesicht haben." Die Anhänger der Königsblauen können das Derby - im Gegensatz zu den 300 privilegierten BVB-Fans im Stadion - nur am Bildschirm verfolgen. Vielleicht in der Kneipe bei einer Currywurst.