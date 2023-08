Neben klassischer Musik hielt schließlich auch Rock- und Popmusik Einzug in die berühmten Studios. 1963 veranstalteten die Beatles in den Maida-Vale-Studios ihre eigene Radioshow: "Pop Go The Beatles" hieß die Sendung, die 15 Wochen lang im Nachmittagsprogramm lief. Darin gaben sie unter anderem Songs wie "Please Please Me", "Twist And Shout" und "P.S. I Love You" zum Besten.