Riga: Proteste gegen den Krieg

Wie in vielen anderen Ländern Europas finden in Lettland regelmäßige Kundgebungen gegen Russlands Krieg in der Ukraine statt, zu sehen auch auf diesem Foto. Es zeigt Ballons und Plakate in ukrainischen Nationalfarben vor Russlands Botschaft in Riga. In vielen Letten weckt der Krieg dunkle Erinnerungen an die sowjetische Besatzungsgeschichte ihres Landes.