Reiner Haseloff ist deutscher Politiker und seit dem Jahr 2011 Ministerpräsident des Landes Sachsen-Anhalt. Zuvor war er Landesminister für Wirtschaft und Arbeit. Seit November 2020 ist er auch Präsident des Bundesrates.

Am 6.Juni 2021 stellte sich Haseloff für die CDU als Spitzenkandidat zur Wiederwahl. Schon die ersten Hochrechnungen nach Schließung der Wahllokale bestätigten die CDU als Wahlsieger. Dennoch wird Haseloff für eine Regierungsbildung auf ein Bündnis aus mehreren Parteien angewiesen sein. Bisher regierte Haseloff in einer Koalition aus CDU, SPD und Grünen. Dieser theoretisch wieder möglichen Kombination erteilten die Grünen aber eine Absage. Angestrebt ist nunmehr eine Koalition aus CDU, SPD und der FDP, die wieder in den Landtag von Sachsen-Anhalt eingezogen ist. Eine Zusammenarbeit mit der AfD schließt Haseloff für seine Person aus. Die Regierungskoalitionsverhandlungen dauern an.