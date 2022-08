"Before I Change My Mind"

Die Geschichte von Robin spielt 1987. Das androgyne Kind freundet sich in seiner neuen Schule ausgerechnet mit dem Schultyrannen an. "Als ich in den 1980er-Jahren ein Teenager in Kanada war, wurde ich oft gefragt, ob ich ein Junge oder ein Mädchen sei. Ich wünschte, ich hätte diese Frage unbeantwortet in der Luft hängen lassen können, so wie es Robin im Film tut", sagt Regisseur Trevor Anderson.