Real Madrid: Hoffen auf Benzema und Bernabeu

Ausgangslage:

Vier Tage nachdem Real Madrid in der heimischen Liga seine Hausaufgaben gemacht und mit einem klaren 4:0 gegen Espanyol Barcelona die 35. spanische Meisterschaft gewonnen hat, soll in der Champions League das nächste Ziel erreicht werden: Der Finaleinzug im Halbfinal-Rückspiel gegen Manchester City. Die Madrilenen gehen mit der Hypothek der 3:4-Hinspielniederlage ins Spiel.

Helfen soll gegen Pep Guardiolas technisch und taktisch versierte Mannschaft das Bernabeu-Stadion, dem man in entscheidenden Spielen eine besondere Kraft zuschreibt und das Wissen, dass man schon in der Vergangenheit Spiele gedreht hat. Zum Beispiel im Achtelfinale gegen PSG, als nach einer 0:1-Hinspielpleite zu Hause ein 3:1 folgte.

In Reals Offensive sind alle Augen auf den derzeit überragenden Karim Benzema gerichtet. Seine Tore sollen Real ins Endspiel am 28. Mai in Paris bringen. Was die Defensive angeht, gibt es für Trainer Carlo Ancelotti eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute: Der zuletzt angeschlagene Abräumer Casemiro kehrt zurück, dafür fehlte im Abschlusstraining Abwehrchef David Alaba wegen Adduktorenbeschwerden.

Stimmen:

Carlo Ancelotti (Trainer Real Madrid): "Jedes Spiel hat seine eigene Geschichte. Uns erwartet mit Sicherheit ein schweres Match, aber meine Spieler sind gut drauf. Sie sind sehr motiviert, sehr konzentriert."

Pep Guardiola (Trainer Manchester City): "Jede Mannschaft denkt, dass sie bessere Chancen hat, ihren Gegner zu schlagen, wenn sie ihr Bestes gibt. Das ist normal. Wir denken das auch. Wir haben im anderen Spiel gesehen, dass wir uns verbessern müssen und wir werden versuchen das zu tun."

Luka Modric (Real Madrid): "Wir müssen zeigen, dass wir Real Madrid sind - das beste Team der Welt."

Ilkay Gündogan (Manchester City): "Wir stecken voller Selbstvertrauen und ich bin mir sicher, dass es ein großartiges Spiel werden wird."

Statistik:

Es wird enorm schwer für Real, wie ein Blick in die Historie zeigt: Die "Königlichen" sind bisher noch nie ins Endspiel eingezogen, nachdem sie ein Halbfinal-Hinspiel verloren hatten. Manchester City steht zum dritten Mal im Halbfinale der Königsklasse. Im vergangenen Jahr setzte man sich gegen Paris St. Germain durch, verlor dann aber das Finale gegen Chelsea. 2016 war in der Runde der letzten Vier Endstation. Gegner damals, wie dieses Mal: Real Madrid.