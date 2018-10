RB Leipzig nimmt Kurs auf K.o.-Runde

RB Leipzig ist seinem Ziel Überwintern in der Europa League einen großen Schritt näher gekommen. Im ersten von zwei Endspielen um Gruppenplatz zwei gewannen der Bundesligist am Donnerstagabend gegen Celtic Glasgow verdient mit 2:0 (2:0). Gegen die mit dem schnellen Kurzpassspiel über die Außen überforderten Schotten erzielten Matheus Cunha (31. Minute) und Bruma (35.) vor 38.000 Zuschauern die Treffer. Im Rückspiel in zwei Wochen im Celtic-Park kann der sächsische Fußball-Bundesligist für eine Vorentscheidung auf dem erhofften Weg in die K.o.-Runde sorgen.

Spiel verpasst? Dann können Sie hier im DW-Liveticker nachlesen:

LEIPZIG - CELTIC 2:0 (2:0)

---------

ABPFIFF!

90. Minute+4: Leipzig spielt die letzten Minuten herunter.

90. Minute+1: Es werden fünf Minuten nachgespielt.

90. Minute+1: WECHSEL bei Leipzig. POULSEN ersetzt Augustin.

89. Minute: GELB gegen Leipzigs LAIMER wegen eines rustikalen Fouls.

87. Minute: GELB gegen Celtic-Spieler BOYATA.

85. Minute: Glanztat von RB-Torwart Mvogo, der einen Schuss von Edouard pariert.

83. Minute: WECHSEL bei Leipzig: Kampl geht, U18-Nationalspieler MAJETSCHAK ersetzt ihn.

81. Minute: Endlich mal wieder ein Abschluss von Glasgow. Ein Schuss von McGregor aus 20 Metern streicht knapp über die Latte des Leipziger Tors. Celtic-Trainer Rodgers applaudiert.

80. Minute: Das Spiel plätschert vor sich hin.

76. Minute: Noch eine Viertelstunde ist zu spielen. RB Leipzig verwaltet jetzt das Ergebnis gegen harmlose Schotten aus Glasgow.

74. Minute: Nächster WECHSEL bei den Schotten: Der verletzte Simunovic muss vom Platz getragen werden, für ihn kommt HENRY.

71. Minute: WECHSEL bei Glasgow: SINCLAIR spielt jetzt für Morgan.

68. Minute: Im Stile eines Verteidigers läuft Augustin seinen Gegenspieler in der Hälfte von RB ab. Celtic ist derzeit chancenlos gegen den Bundesligisten. Das 3:0 liegt in der Luft.

64. Minute: Beinahe das 3:0 für RB. Augustins Flachschuss aus 16 Metern landet am linken Pfosten des Celtic-Tors, Torwart Gordon war noch mit den Fingerspitzen dran.

61. Minute: WECHSEL bei Leipzig. ILSANKER ersetzt Sabitzer.

58. Minute: Wieder wird es neblig im Leipziger Stadion, nachdem die Celtic-Fans Pyrotechnik gezündet haben.

54. Minute: Laimer schnappt sich den Ball an der Mittellinie, sprintet bis zum Strafraum der Schotten und zieht aus 15 Metern ab. Das Leder zischt knapp am linken Torpfosten vorbei.

51. Minute: Die Leipziger machen so weiter, wie sie in der ersten Halbzeit aufgehört haben: Sie setzen die Schotten unter Druck.

47. Minute: Kampl zieht aus acht Metern ab, drüber. Der Ball war schwer anzunehmen.

46. Minute: Der Ball rollt wieder in Leipzig. WECHSEL bei Celtic: LUSTIG spielt jetzt für Gamboa.

---------

Nach einer zerfahrenen ersten halben Stunde drehten die Leipziger auf und führen durch den Doppelschlag von Cunha (32.) und Bruma (35.) nach 45 Minuten verdient mit 2:0. Die Abwehr von Celtic Glasgow wirkte alles andere als sattelfest und machte es dem Bundesligisten leicht.

HALBZEIT!

45. Minute: Die Führung der Leipziger ist inzwischen hochverdient, Celtic kommt kaum noch aus der eigenen Hälfte heraus.

42. Minute: Sabitzers Flachschuss von der Strafraumgrenze verpasst das Tor der Schotten um zwei Meter.

41. Minute: Die nächste gute Gelegenheit für die Leipziger: Kampl scheitert sechs Meter vor dem Tor an Celtic-Keeper Gordon, der ihm den Ball vom Fuß pflückt.

39. Minute: Bruma nimmt 20 Meter vor dem Tor Maß, sein Schuss fliegt einen Meter über die Latte des Celtic-Tors.

37. Minute: Das nennt man effektiv. Mit einem Doppelschlag sorgt RB für eine beruhigende 2:0-Führung.

⚽ 35. Minute: Wieder TOOOR für Leipzig! BRUMA erzielt aus 13 Metern das 2:0 für RB. Celtic-Torwart Gordon kommt noch an den Ball, kann das Tor für den Bundesligisten aber nicht verhindern.

Drei Minuten nach dem 1:0 das 2:0 für Leipzig - durch Bruma (r.)

⚽ 32. Minute: TOOOR für Leipzig! CUNHA trifft nach einem Zuspiel von Sabitzer mit einem Flachschuss aus zwölf Metern! Die Celtic-Abwehr sah dabei schlecht aus. 1:0 für RB!

Geht doch! Wie aus dem Nichts erzielt Cunha (2.v.r.) den Führungstreffer für Leipzig

30. Minute: Eine halbe Stunde ist gespielt. Die Bilanz bisher: Eine gefährliche Aktion von Celtic, keine von RB Leipzig.

26. Minute: Nach einer Flanke in den Strafraum der Schotten gerät Augustins Ballannahme zur Ablage für Cunha, dessen Schuss erneut im Nachthimmel landet.

23. Minute: Auch Cunhas Distanzschuss geht weit drüber. Es ist bisher kein gutes Spiel. Klare Aktionen fehlen auf beiden Seiten.

19. Minute: Erster Torabschluss der Leipziger: Cunhas Kopfball aus sechs Metern ist jedoch zu unplatziert. Der Ball fliegt übers Tor.

17. Minute: Celtic-Stürmer Edouard ist bisher auffälligster Spieler auf dem Platz, die Leipziger Abwehrspieler bekommen ihn kaum unter Kontrolle.

15. Minute: Klostermann sprintet erfolgreich mit dem Ball über die rechte Seite, doch seine Flanke gerät schlecht, keine Mühe für die Celtic-Abwehr.

14. Minute: Die Leipziger haben den Schwung der ersten Minuten verloren. Aktuell fällt ihnen weniger ein als den Gegnern aus Schottland.

11. Minute: Celtic-Mittelfeldspieler Ntcham versucht es mit einem Distanzschuss. Weit übers Tor. Vielleicht sollte er noch einen Schluck aus der Flasche mit Zielwasser nehmen.

8. Minute: Die erste gute Chance des Spiels haben die Schotten. Morgan stürmt über die rechts Seite und spielt Edouard im Strafraum an. Der fackelt nicht lange. Sein Schuss aus spitzem Winkel streicht knapp am linken Pfosten des Leipziger Tors vorbei.

6. Minute: Noch gelingt es dem Bundesligist nicht, die Lücke in der vielbeinigen Celtic-Defensive zu finden.

3. Minute: RB macht von Beginn an Druck. Schon die dritte Ecke für die Leipziger. Alle drei bringen jedoch keine Gefahr.

1. Minute: Noch hängen dichte Nebelschwaden über dem Spielfeld. Die Celtic-Fans im Gästeblock haben gezündelt.

ANPFIFF!

---------

18.54 Uhr: Schiedsrichter der Partei ist der Tscheche Pavel Kralovec. Unter den 40.000 Zuschauern in Leipzig sind auch rund 4000 Celtic-Fans.

18.52 Uhr: Celtic Glasgow ist der aktuelle schottische Meister. In der Tabelle der schottischen Liga liegt das Team des früheren FC-Liverpool-Trainers Brendan Rodgers nach neun Spieltagen auf Platz zwei hinter Heart of Midlothian. Das ist die Startelf von Celtic: Gordon - Boyata, Simunovic, Gamboa, Tierney - Ntcham, Eboue - McGregor, Morgan - Edouard, Christie.

18.49 Uhr: Leipzig startet ohne seinen Top-Sturm Timo Werner und Yussuf Poulsen. RB-Trainer Ralf Rangnick setzt dafür auf einen Dreier-Angriff mit Jean-Kevin Augustin, Matheus Cunha und Bruma. Den verletzten Regisseur Emil Forsberg ersetzt Konrad Laimer. Im Tor steht wie geplant Yvon Mvogo. Stammtorhüter Peter Gulacsi ist diesmal nicht im Kader. Der dritte RB-Torhüter, Marius Müller, sitzt dafür auf der Bank. Das ist die Startelf der Leipziger: Mvogo - Klostermann, Orban, Upamecano, Saracchi - Laimer, Kampl - Sabitzer, Bruma - Cunha, Augustin.

18.46 Uhr: Leipzig ist gut in Form. Seit den Niederlagen am ersten Bundesliga-Spieltag in Dortmund und dem Europa-League-Auftakt gegen Salzburg gab es für das Team von Trainer und Sportdirektor Ralf Rangnick keine einzige mehr.

18.43 Uhr: Für RB Leipzig steht heute das erste von zwei Endspielen an. Gegen Celtic Glasgow dürfte erst in Leipzig, dann zwei Wochen später in Schottland die Entscheidung darüber fallen, wer als mindestens Gruppenzweiter in der Europa League überwintert. Beide Vereine haben gegen RB Salzburg verloren und gegen Rosenborg Trondheim gewonnen.

18.40 Uhr: Herzlich willkommen zum DW-Liveticker!