Zurückgezogene Winnetou-Bücher sorgen für Sturm der Entrüstung

Ein neuer Tag, eine neue Debatte im Netz zum Thema "Cancel Culture". Auf Twitter schlugen die Wellen der Entrüstung hoch, nachdem der deutsche Verlag Ravensburger angekündigt hatte, dass er zwei Kinderbücher, ein Stickerbuch und ein Puzzle aus seinem Sortiment nehmen würde.

Die Bücher wurden von den Wild-West-Geschichten des äußerst beliebten und zunehmend umstrittenen deutschen Schriftstellers Karl May (1842-1912) inspiriert. Darin geht es um die Kindheit von Mays berühmtestem Romanhelden: dem furchtlosen Apachen Winnetou, einem fiktiven Häuptling der amerikanischen Ureinwohner. 1875 tauchte er zum ersten Mal auf, seine Abenteuer wurden in zahlreichen Romanen erzählt. Weltweit wurden Mays Bücher rund 200 Millionen Mal verkauft - außerdem gibt es mehrere Filme und sogar eine Zeichentrickserie.

Die neuen Bücher erschienen begleitend zum Film "Der junge Häuptling Winnetou", der am 11. August in den deutschen Kinos anlief. Mittlerweile gibt es auch Forderungen, den Film abzusetzen, unter anderem wegen Redfacing.

Auch der gerade erschienene Kinderfilm "Der junge Häuptling Winnetou" steht wegen seiner verklärten Darstellung des Völkermords an den Ureinwohnern in der Kritik

Unter Berufung auf die "vielen negativen Reaktionen" rund um die "romantisierte" und "klischeehafte" Darstellung der amerikanischen Ureinwohner in den Büchern strich der Ravensburger Verlag die Titel aus seinem Programm und entschuldigte sich, sollte er jemandes Gefühle verletzt haben.



Die Reaktionen ließen nicht lange auf sich warten. "#Winnetou" trendet seitdem im Netz - wobei die Mehrheit der User schimpft - ganz im Tenor der deutschen Boulevardzeitung "Bild", die eine "erwachte Hysterie" zu erkennen meint, die "den Helden unserer Kindheit auf dem Scheiterhaufen verbrennt".

Deutschlands Leidenschaft für den Wilden Westen

Hinter der Online-Wut steckt die verklärte Liebe der Deutschen zu einem romantisierten Wilden Westen - eine Zuneigung, die direkt auf Karl May und seine idealisierte Darstellung Amerikas im 19. Jahrhundert zurückgeführt werden kann.

Mays Charaktere - der edle, heldenhafte Winnetou und sein "Blutsbruder" Old Shatterhand, ein eingewanderter deutscher Landvermesser - sind in Deutschland ebenso verankert wie die Figuren aus Grimms Märchen.

In fast jedem Haushalt findet man Winnetou-Bücher und -Schallplatten. In den 1960er-Jahren gedrehte Filme, die auf Karl Mays Büchern basieren, werden bis heute regelmäßig im Fernsehen gezeigt. Im ganzen Land gibt es Karl-May-Festspiele und Themenparks.

Besonders beliebt sind die Aufführungen im schleswig-holsteinischen Bad Segeberg samt angrenzendem "Indian Village". Jährlich kommen rund 250.000 Menschen hierher.

Die unreflektierte Darstellungsweise sehen viele als Problem an. Sie kritisieren, dass Mays Vision von der Kultur der amerikanischen Ureinwohner kaum mehr als eine Art naive Utopie und praktische Fiktion ist, die die schlimmen Wahrheiten über den Völkermord an indigenen Völkern durch weiße Siedler ignoriert. Dabei wird ein weiteres Argument relevant: Karl May schrieb als weißer Mann über eine Kultur, von der er keinerlei Kenntnisse aus erster Hand hatte.

Karl May: Vor 175 Jahren wurde Winnetous Erfinder geboren Deutschlands erster Bestsellerautor Karl May im Jahr 1910, auf dem Höhepunkt seines Erfolges. 70 Bücher hatte er da geschrieben, die sich bis heute weltweit über 200 Millionen Mal verkauften. Seine Helden sind zu Beginn des 20. Jahrhunderts so bekannt wie heute Joanne K. Rowlings Harry Potter oder Luke Skywalker aus "Krieg der Sterne". Sie begleiteten Generationen junger Deutscher auf fantastische Reisen in ferne Welten...

Karl May: Vor 175 Jahren wurde Winnetous Erfinder geboren Winnetou und Old Shatterhand ...wie den Wilden Westen der USA. Old Shatterhand, ein deutscher Ingenieur, kämpft mit seinem Blutsbruder Winnetou gegen Schurken und Gauner, bis zu Winnetous frühem Tod (hier gemimt von Lex Barker (r.) und Pierre Brice (l.) in "Im Tal des Todes"). Mit dem echten Wilden Westen hat das moderne Märchen wenig gemein: Als Karl May 1875 Winnetou erfand, hatte er Deutschland noch nie verlassen.

Karl May: Vor 175 Jahren wurde Winnetous Erfinder geboren Karl Mays Geburtshaus in Hohenstein-Ernstthal Geboren wird Karl Friedrich May am 25. Februar 1842 als Kind armer Weber in diesem grünen Haus im sächsischen Erzgebirge. Neun seiner 13 Geschwister sterben als kleine Kinder. Karl will Lehrer werden, doch kleinere Diebstähle bringen ihn mehrmals ins Gefängnis. Danach schlägt er sich mit Gelegenheitsjobs und Hochstapeleien durch - bis er 1874 einen Job als Autor für Unterhaltungsromane findet.

Karl May: Vor 175 Jahren wurde Winnetous Erfinder geboren Karl May als Old Shatterhand May schreibt Fortsetzungsromane für mehrere Zeitschriften und Hefte. Die Grenzen zwischen Realität und Fiktion verwischen: Er wird zum Ich-Erzähler seiner Romane und berichtet von Reisen, die er selbst erlebt haben will. Für Fotos lässt er Kostüme anfertigen: Hier posiert er als sein Alter Ego Old Shatterhand. Lederjacke, Lasso und Tierzahnkette sind im Karl-May-Museum in Radebeul ausgestellt.

Karl May: Vor 175 Jahren wurde Winnetous Erfinder geboren May mit seiner ersten Frau Emma Pollmer 1878 zieht May mit seiner Freundin Emma Pollmer zusammen, 1880 heiratet das Paar. May schreibt Tag und Nacht, verdient jetzt so viel, dass er eine Wohnung in Dresden mieten kann. Er beginnt die Arbeit an seinem erfolgreichen Kolportageroman "Das Waldröschen", der seinen Helden, den deutschen Arzt Dr. Karl Sternau, rund um die Welt führt.

Karl May: Vor 175 Jahren wurde Winnetous Erfinder geboren Winnetou-Trilogie wird Kassenschlager In den 1890er Jahren veröffentlicht May dann die Bücher, die ihn reich und berühmt machen werden: "Der Schatz im Silbersee", die Winnetou-Trilogie, "Durchs wilde Kurdistan", "Im Lande des Mahdi" und "Der Schut" sind darunter. Aus dem fantasiebegabten Hochstapler und Gelegenheitsbetrüger ist ein erfolgreicher Schriftsteller geworden.

Karl May: Vor 175 Jahren wurde Winnetous Erfinder geboren Ein Deutscher im Orient: Kara Ben Nemsi Auch mit dem Ich-Erzähler seiner Orientbücher identifiziert sich May. Mit Kara Ben Nemsi entsteht ein weiteres Alter Ego des Schriftstellers. Die Geschichten des "Orientzyklus" sind von den zeittypischen kolonialen Vorstellungen geprägt, rufen aber auch zum Dialog der Völker auf. In den Nahen Osten führt schließlich Mays erste echte Fernreise: 1899 bricht er Richtung Ägypten auf - als Tourist.

Karl May: Vor 175 Jahren wurde Winnetous Erfinder geboren Nach Amerika - mit seiner zweiten Frau Klara Als Karl May 1903 seine zweite Frau Klara Plöhn heiratet, ist er reich, aber umstritten: Immer wieder gibt es Klagen wegen Hochstapeleien und Plagiatsvorwürfe. Die Streitigkeiten zehren an seiner Gesundheit. Dennoch bricht er 1908 zu seiner zweiten großen Reise auf - mit Klara nach Nordamerika. Weiter westlich als bis zu den Niagarafällen kommt er allerdings nicht.

Karl May: Vor 175 Jahren wurde Winnetous Erfinder geboren Klassiker für Generationen Am 30. März 1912 stirbt Karl May in Radebeul bei Dresden. Seine Werke werden zu Klassikern der Populärliteratur, die grünen Bände stehen über Generationen in zahlreichen deutschen Haushalten. Nur in der DDR werden sie lange nicht verkauft, führen sie ihre Leser doch in Welten, die die meisten DDR-Bürger nie zu sehen bekommen sollten. Sie durften ja nur in "sozialistische Bruderstaaten" reisen.

Karl May: Vor 175 Jahren wurde Winnetous Erfinder geboren Winnetou für 80 Pfennig In der Bundesrepublik lösen die in den 1960er-Jahren gedrehten Winnetou-Filme einen anhaltenden Boom aus. Auf den Karl-May-Freilichtbühnen werden die Geschichten bis heute aufgeführt. Die wohl größte Ehre erweist May 1987 die Deutsche Post: mit einer Sondermarke zum 75. Todestag. Heutzutage steht May auch in der Kritik: wegen der klischeehaften Darstellung der Indigenen. Autorin/Autor: Susanne Spröer



May besuchte Amerika nur einmal, nachdem er bereits ein erfolgreicher Romanautor war - und kam nicht weiter westlich als bis nach New York.

Die Winnetou-Filme, einschließlich der neuesten, zeigen alle weiße Schauspielerinnen und Schauspieler in den Rollen der Ureinwohner. Der berühmteste Winnetou ist Pierre Brice, ein Franzose, der den Apachen-Häuptling von 1962 bis 1968 in fast einem Dutzend Filmen, bei den Karl-May-Festspielen in Elspe und Bad Segeberg sowie in den 1980er-Jahren in einer Fernsehserie spielte.

Das Klischee vom "edlen Wilden"

Der Ravensburger Verlag holte die Bücher aus den Regalen, weil auch in diesen Neuauflagen das koloniale Klischee vom "edlen Wilden" bedient wurde - allen voran Winnetou.

Mays Eingeborene seien keine echten Menschen, so das Argument der Kritiker, sondern idealisierte, fast magische Gestalten, deren Hauptaufgabe es sei, sich zugunsten des weißen Protagonisten zu opfern.

Blutsbrüder: Pierre Brice als Winnetou und Lex Barker als Old Shatterhand

Immerhin: Karl May schloss sich nicht der damals gängigen Darstellung von "wilden Indianern" und "zivilisierten Cowboys" an, sondern porträtierte indigene Amerikaner (zumindest Winnetou und seine Freunde) als Helden und weiße Siedler hauptsächlich als Bösewichte.

Der Historiker und Indigenen-Forscher Hartmut Lutz ist ein scharfer Kritiker Karl Mays. Trotzdem räumt er in seinem 2020 erschienenen Buch "Indianthusiasm" ein, dass die eskapistischen Fantasien des Autors das Interesse an der indigenen Kultur in Deutschland geweckt und Generationen deutscher Akademikerinnen und Akademiker dazu inspiriert haben, die Wahrheit hinter den Geschichten herauszufinden.

Authentischere Einblicke in die Lebensrealität

Jeder, der einen realistischeren Einblick in das Leben der Ureinwohner erhalten möchte, sollte sich die Serie "Reservation Dogs" ansehen: Urkomisch wird hier von Teenagern berichtet, die in einem Reservat in Oklahoma aufwachsen. Vor und hinter der Kamera stehen Indigene. Oder sehen Sie sich den Science-Fiction-Thriller "Night Raiders" der kanadischen Filmemacherin Danis Goulet an, der 2021 im Rahmen der Internationalen Filmfestspiele Berlin seine Premiere feierte. In dem dystopischen Film, der Mitte des 21. Jahrhunderts in einem vom Militär regierten Nordamerika spielt, schließt sich eine Frau vom Stamm der Cree einer Widerstandsgruppe an, um ihre Tochter aus einer staatlichen Militärakademie zu befreien.

Adaption aus dem Englischen: Suzanne Cords