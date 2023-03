Rückkehr des Zyklons "Freddy" bringt Verwüstung nach Mosambik und Malawi

Nach seinem ersten Einschlag Ende Februar ist "Freddy" am Montagmorgen in das südliche Afrika zurückgekehrt und hat weitere Verwüstung gestiftet. Am schlimmsten betroffen war Malawi, mit mindestens 99 Todesopfern. Schlammlawinen hatten über Nacht schlafende Bewohner weggespült. "Wir gehen davon aus, dass die Zahl noch steigen wird", sagte Charles Kalemba, Beauftragter im Ministerium für Katastrophenschutz. 134 weitere Menschen wurden verletzt und 16 weitere vermisst.

Am Sonntag, einen Tag zuvor, wütete "Freddy" auch im Nachbarland Mosambik. Dort seien die Auswirkungen der zweiten Welle schlimmer als gedacht, so das Nationale Institut für Katastrophenmanagement. Nach Angaben der Behörden kamen mindestens vier weitere Menschen ums Leben, 14 wurden verletzt.

Bei seinem ersten tödlichen Besuch im Februar hatte der Zyklon bereits in Mosambik und Madagaskar gewütet und dabei 27 Menschen getötet. Mehr als 28.000 Häuser wurden zerstört, beschädigt oder überflutet. Etwa 166.000 Menschen waren davon betroffen. Die Zahl der Todesopfer dürfte jedoch weitaus höher sein, da die Informationsübermittlung derzeit wegen Schäden an der Infrastruktur stark eingeschränkt ist.

Menschen nahe der malawischen Hauptstadt Blantyre stehen vor den Schäden des Sturmes

"Freddy" bricht Rekorde

Mit mehr als 35 aktiven Tagen ist der tropische Wirbelsturm auf dem Weg, der am längsten andauernde Sturm aller Zeiten zu werden. Den bisherigen Rekord hält nach Angaben der Weltorganisation für Meteorologie der Vereinten Nationen ein 31-tägiger Wirbelsturm aus dem Jahr 1994. Zudem verfüge "Freddy" über die höchste Energie, die für die Stärke eines Sturms auf der südlichen Hemisphäre jemals gemessen wurde.

Nachdem sich "Freddy" in der ersten Februarwoche vor Nordwestaustralien bildete, überquerte er den gesamten südlichen Indischen Ozean bis er am 21. Februar Madagaskar und am 24. Februar Mosambik erreichte, wie die Weltorganisation für Meteorologie mitteilte. Das sei zuletzt im Jahr 2000 bei den Zyklonen Leon-Eline und Hudah vorgekommen. In einer seltenen "Schleifenbahn" kehrte Freddy in der vergangenen Woche dann mit noch größerer Macht und noch mehr Regen nach Madagaskar zurück, um am Samstagabend erneut Mosambik und schließlich am frühen Montag Malawi zu erreichen.

Kaputte Infrastruktur verhindert rechtzeitige Hilfe

Einstürzende Bäume, beschädigte Dächer, Überschwemmungen. Freddy hinterlässt eine Schneise der Verwüstung. Anwohner in Malawi wühlten sich mit bloßen Händen durch den Schlamm und hofften darauf Überlebende zu finden. "Die Menschen sind überwältigt. Die Situation ist sehr schwierig", berichtete der Krankenwagenfahrer Honest Chirwa. Den Rettungskräften fehle es an angemessener Ausrüstung. Zudem erschwere die beschädigte Infrastruktur es den Helfenden überall rechtzeitig anzukommen, wo sie gebraucht werden.

In Mosambik warnte das Energieversorgungsunternehmen des Landes vor einer instabilen Stromerzeugung, da es die Wasserkraftwerke vorübergehend abschalten musste, um zu verhindern, dass das schlammige Wasser die Turbinen beschädigt. Die mosambikanische Hafenstadt Quelimane sei nach wie vor weitgehend von der Außenwelt abgeschnitten, sagte Guy Taylor, ein vor Ort tätiger Sprecher des UN-Kinderhilfswerks UNICEF: Straßen sind unterbrochen, Wasser- und Stromversorgung sind teilweise beeinträchtigt.

Zyklon verstärkt Krankheiten

"Freddy" trifft Malawi in einer schwierigen Zeit. Das Land hat neben den verheerenden Auswirkungen des Sturms mit der tödlichsten Cholerawelle in seiner Geschichte zu kämpfen. Die Infektionskrankheit kostete seit dem vergangenen Jahr mehr als 1600 Menschen das Leben. "Schwere Wetterereignisse wie diese können die Ausbreitung von durch Wasser übertragenen Krankheiten wie Cholera verschlimmern", warnte das UN-Kinderhilfswerk UNICEF. Der Präsident des Landes, Lazarus Chakwera, rief auf einem Treffen in Doha den "Katastrophenzustand in der südlichen Region" des Landes aus.

Tropische Wirbelstürme wie dieser werden durch den Klimawandel verstärkt, sagen Wissenschaftler. Ozeane würden große Teile der Wärme von Treibhausgasen aufnehmen und absorbieren. Wenn dieses warme Meerwasser dann verdunste, würde seine Wärmeenergie in die Atmosphäre abgegeben werden, was wiederum zerstörerische Stürme intensiviere.

Laut den Vorhersagen dürfte "Freddy" im Laufe der Woche wieder aufs Meer hinausziehen und sich dabei abschwächen.

Wirbelstürme - Gewalten der Verwüstung Freddy - ein Ausnahmesturm Zyklon Freddy ist Anfang Februar vor Australien entstanden. Er fegte über den Indischen Ozean hinweg, über Madagaskar bis zu Mosambik an der afrikanischen Ostküste. Wo der Wirbelsturm auf Land traf, richtete er große Schäden an. Nachdem Freddy einige Tage über Mosambik und Zimbabwe auf dem Festland zirkulierte und etwas abschwächte, zog er ostwärts Richtung Meer. Dort kam er wieder zu Kräften.

Wirbelstürme - Gewalten der Verwüstung Neuer Ausdauerrekord Freddy hat über seine gesamte Lebensdauer bisher so viel Energie aufgenommen wie noch kein anderer Sturm auf der Südhalbkugel. Und er hat sogar noch einen weiteren Rekord gebrochen: Freddy gilt nun als langlebigster tropischer Zyklon. Bisher hielt Hurrikan John diesen Rekord. Er wirbelte 31 Tage lang vom 11. August 1994 bis zum 13. September 1994 über dem Pazifik, bis er vor Alaska endete.

Wirbelstürme - Gewalten der Verwüstung Drei Namen - ein Phänomen Taifun, Hurrikan und Zyklon - drei Begriffe für das gleiche Wetterextrem: den tropischen Wirbelsturm. Vor Ost- und Südostasien heißt er Taifun, vor der Küste Nordamerikas Hurrikan, vor Indien und Australien Zyklon. Trotz unterschiedlicher Namen entsteht er auf die gleiche Art.

Wirbelstürme - Gewalten der Verwüstung Ein Wirbelsturm entsteht Tropenstürme entstehen über dem Meer, wenn mindestens 26° Celsius warmes Wasser verdunstet. Der Wasserdampf kondensiert, die Luft heizt sich auf und reißt kühlere Luft mit nach oben. Es entstehen Windgeschwindigkeiten von bis zu 350 Stundenkilometern.

Wirbelstürme - Gewalten der Verwüstung Das Auge des Sturms Durch die Erddrehung beginnt sich der Luftstrom um das bis zu 50 Kilometer große Auge des Sturms zu drehen. Hier ist es fast völlig wolkenlos und windstill.

Wirbelstürme - Gewalten der Verwüstung Wirbelsturm trifft Festland Wenn der Wirbelsturm auf eine Küste trifft, geht ihm der Antrieb aus, da kein warmes Wasser mehr nachfolgt. Die schwersten Schäden richten oft die Wassermassen an, die der Sturm vom Meer mitbringt. Hier trifft Vongfong 2020 auf die Küstenstadt Catbalogan im besonders gebeutelten östlichen Teil der Philippinen.

Wirbelstürme - Gewalten der Verwüstung Angekündigtes Chaos Sandy traf 2012 auf die US-Ostküste. Es war von der Fläche her einer der größten Wirbelstürme, die jemals über dem Atlantik gemessen wurden. Flutwellen von vier Metern Höhe, Brände, Stromausfälle, gebrochene Deiche - Sandy tobte sich mit mehr als 145 Kilometern in der Stunde über Nordamerika aus. Besonders betroffen: New Jersey und New York.

Wirbelstürme - Gewalten der Verwüstung Verheerende Folgen Schlimmer war aber Hurrikan Katrina, der 2005 New Orleans verwüstete. Dämme brachen. Weite Landstriche versanken im Wasser. Die Hilfskräfte waren durch die Naturgewalten völlig überfordert. Etwa 1800 Menschen starben. Zehn Jahre nach der Katastrophe am selben Ort: Einige Häuser sind wieder aufgebaut. Aber viele Betroffene sind nie zurückgekehrt.

Wirbelstürme - Gewalten der Verwüstung Zerstörerischer Wirbel Tornados dagegen sind nicht-tropische Wirbelstürme. Sie können sich überall entwickeln, wo es Gewitter gibt. Durch lokale Temperaturunterschiede strebt warme Luft nach oben, kalte stürzt herab, und eine Warmluft-Säule schraubt sich immer schneller empor. Tornados haben meist nur einen Durchmesser von maximal einem Kilometer.

Wirbelstürme - Gewalten der Verwüstung Geschwindigkeitsmeister unter den Stürmen Durch die warme Luft, die schnell nach oben steigt, entsteht ein Rüssel - ganz charakteristisch für einen Tornado. Dort sind die Luftgeschwindigkeiten enorm: Bis zu 500 km/h schnell kann die Luft werden. Damit ist der Tornado der Geschwindigkeitsweltmeister unter den Wirbelstürmen.

Wirbelstürme - Gewalten der Verwüstung Straße der Verwüstung Ein Tornado hinterlässt eine mehrere Kilometer lange Schneise der Zerstörung. Im mittleren Westen der USA treten Tornados bis zu einige hundert Mal pro Jahr auf: Dort trifft trocken-kalte Luft aus dem Norden auf feucht-warme Luft vom Golf von Mexiko. In Deutschland wüten Tornados meist an den Küsten. Autorin/Autor: Brigitte Osterath, Clara Walther



fwü/fab (afp, rtr)