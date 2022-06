Queen will Volk dienen, "so gut ich kann"

Zum Abschluss des viertägigen "royalen Rauschs" kommt es doch noch zum erhofften "Star-Auftritt": Königin Elizabeth II. zeigte sich noch einmal auf dem Balkon des Buckingham-Palasts. Dort lauschte sie der Nationalhymne "God Save The Queen" und winkte der Menge zu. Unten jubelten die Menschen, die trotz trüben Wetters in London gekommen waren.

An der Seite der 96 Jahre alten Monarchin standen ihre engsten Angehörigen: Sohn und Thronfolger Prinz Charles (73) mit Ehefrau Herzogin Camilla sowie Enkel Prinz William (39) mit seiner Familie. Williams jüngerer Bruder Prinz Harry, der keine royalen Aufgaben mehr übernimmt, und seine Ehefrau Meghan fehlten hingegen. Die Queen stützte sich bei ihrem Auftritt auf einen Stock. Wegen Gehproblemen hatte sie die Teilnahme an den meisten Festivitäten anlässlich des 70. Thronjubiläums abgesagt.

"Tief berührt"

In ihrer am Sonntagabend verbreiteten Dankesbotschaft erklärte Elizabeth II., dass sie sich weiterhin verpflichtet fühle, ihrem Volk zu dienen - "so gut ich kann, unterstützt von meiner Familie". Sie sei "beeindruckt und tief berührt" von den Teilnehmerzahlen bei den Jubiläumsfeiern. "Auch wenn ich nicht an allen Veranstaltungen persönlich teilgenommen habe, so war mein Herz doch bei Ihnen allen", erklärte die Königin.

Die Staatskutsche - mit Queen-Hologramm

Am Sonntagnachmittag hatte die royale Familie - ohne die Queen - vor dem Palast eine bunte Parade mit mehr als 10.000 Mitwirkenden verfolgt. Angeführt wurde die "Jubilee Pageant" genannte Schau von der Goldenen Staatskutsche, die zuletzt vor 20 Jahren unterwegs war - samt Hologramm der Queen darin.

Danach marschierten Mitglieder von Armee, Marine und Royal Air Force auf der Prachtstraße Mall auf, dazu 200 Reiter. Ihnen folgten Mitglieder zahlreicher Clubs, die Szenen aus der Regentschaft der Queen nachstellten. Dabei wurde der Wandel der britischen Gesellschaft seit 1952 gespiegelt - etwa in den Bereichen Musik, Mode und Jugendkultur. Auch Autos aus allen Jahrzehnten fuhren mit.

Die Parade - mit dabei auch das Militär

"Abschiedscharakter"

Vielen der Teilnehmer an den Feierlichkeiten wird bewusst geworden sein, dass sich die Ära von Elizabeth II. dem Ende zuneigt. "Diese Feier hatte unweigerlich einen Abschiedscharakter", schrieb die Zeitung "Sunday Telegraph". "Man ist sich bewusst, dass wir so etwas wie diese Monarchin nie wieder sehen werden."

wa/fab (afp, dpa)