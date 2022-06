Präzision in der Luft

Elizabeth II zu Ehren flogen Eurofighter-Piloten eine 70 in den Himmel. Denn vor so langer Zeit, am 6. Februar 1952 hat sie den Thron bestiegen. Weltweit hat nur ein Monarch länger regiert: der Sonnenkönig Ludwig XIV von Frankreich mit 72 Jahren und 110 Tagen. Heute, am 3. Juni, zieht Elisabeth II mit König Bhumibol von Thailand gleich. Beide haben (bisher) 70 Jahre und 126 Tage lang regiert.