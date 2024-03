Politik Russische Föderation

Putin krönt Präsidentschaft mit "Rekordergebnis" in Russland

18.03.2024 18. März 2024

Die Wahlkommission gab nach Auszählung fast aller Stimmen das Ergebnis für Wladimir Putin mit 87,2 Prozent an. So viel hatte er noch nie. Eine Region stach in besonderer Weise hervor.