Erkranktes Pussy-Riot-Mitglied in Berliner Klinik

Der mutmaßlich vergiftete Pussy-Riot-Aktivist Pjotr Wersilow wird nun von Spezialisten in der Berliner Charité behandelt. Der 30-Jährige traf am Samstagabend mit einem Ambulanzflieger in Berlin-Schönefeld ein.