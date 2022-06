Britische Monarchie

Prunkvoller Auftakt zum Platin-Jubiläum der Queen

Mit der Militärparade "Trooping the Colour" haben in London die Feiern zum 70-jährigen Thronjubiläum von Elizabeth II. begonnen. Vor ihr war in Großbritannien noch kein Monarch so lange auf dem Thron.

Die 96-jährige Königin im Kreis ihrer Familie auf dem Balkon des Buckingham-Palasts

Bei strahlendem Sonnenschein versammelten sich vor dem Buckingham-Palast zehntausende Menschen, um Elizabeth II. auf dem Palast-Balkon zu sehen. Mehr als 1200 Soldaten sowie Kapellen mit rund 300 Musikern marschierten durch London. Kronprinz Charles und sein ältester Sohn ritten in roter Uniform mit Bärenfellmütze mit, ihre Frauen Camilla und Kate nahmen die Kutsche. Kapellen mit Hunderten Musikern zogen zu Ehren der Queen durch London Viele Menschen kamen mit britischen Flaggen und Picknickkörben zum Buckingham-Palast. Einige hatten sogar in Zelten an der Paradestrecke übernachtet. Daniel Marmah stellte sich mit seiner Frau und seinen zwei kleinen Kindern an. Er sei zum ersten Mal live bei "Trooping the Colour" dabei, weil es sich um ein "historisches Ereignis" handele, sagte er. Camilla (l), Herzogin von Cornwall, und Kate, Herzogin von Cambridge, nahmen in einer Kutsche an der Geburtstags-Parade teil Angie Hart reiste eigens aus Kanada an. Die 51-Jährige zeigte sich beeindruckt vom "Prunk, dem Zeremoniell" zu Ehren von Elizabeth II., die auch Staatsoberhaupt von Kanada ist. Die sechsjährige Lily kam zur Parade, nachdem sie seit Wochen "pausenlos über dieses Jubiläum" gesprochen habe, sagte ihre Mutter Jo. Erstmals mit dabei: Prinz George (l-r), Prinz Louis und Prinzessin Charlotte Die Aufgabe, die Parade zu Pferde abzunehmen, hat Elizabeth II. dieses Jahr Prinz Charles übertragen. Die Königin selbst nahm den Salut der Truppen vom Balkon des Buckingham-Palasts ab. Später zeigte sie sich erneut der Menge und sah sich eine Flugschau der Luftwaffe an. Dabei war die Königin, die in den vergangenen Monaten mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hatte, von anderen Royals umringt. Monarchie-Fans an der Londoner Mall "Trooping the Colour" ist eine mehr als 260 Jahre alte Tradition im Vereinigten Königreich. Üblicherweise findet sie alljährlich Anfang Juni statt, um den Geburtstag der Queen im April bei möglichst schönem Wetter nachzufeiern. In diesem Jahr bildet die Parade den Auftakt der Feierlichkeiten zum Platin-Thronjubiläum, die bis Sonntag dauern. uh/pg (afp, dpa)

