Proteste in Frankreich: Kein Ende absehbar

Der Kampf ums Wasser

Bei der Demonstration in Sainte-Soline gab es heftige Zusammenstöße mit der Polizei, der nun vorgeworfen wird, die Rettungskräfte nicht rechtzeitig durchgelassen zu haben. Umweltschützer laufen Sturm gegen ein geplantes Wasserreservoir in Sainte-Soline, das ausschließlich Landwirten dienen soll. Denn Wasser wird künftig rationiert - die Dürre in Frankreich hat es knapp werden lassen.