Protest gegen Windkraft: Was ist dran an der Kritik?

Verschandelt Windkraft die Landschaft?

Windkraftanlagen verändern zweifellos Landschaften. Die Türme werden immer höher, die Flügelspitzen der Rotoren erreichen bis zu 250 Meter. Bei gutem Wetter sind die hellgrauen Anlagen weit sichtbar. Doch das gilt auch für andere Bauten im Energiesystem: Für den Kohleabbau werden Dörfer abgerissen und Wälder abgeholzt, Hochspannungsmasten durchziehen Landschaften. Schornsteine und Kühltürme von Kraftwerken ragen bis 200 Meter in die Höhe, Rauch und Wasserdampf steigen mehrere Kilometer hoch. Auch wenn einige auf die Windräder schimpfen: Windräder sind im Vergleich immerhin sauber und setzen weder Feinstaub, Quecksilber noch CO2 frei.

Im dicht besiedelten Deutschland, wo die Windkraft im globalen Vergleich sehr weit fortgeschritten ist und den heimischen Strombedarf schon zu fast einem Drittel deckt, haben Windkraftanlagen eine hohe Akzeptanz.80 Prozent der Bevölkerung halten den weiteren Ausbau von Windkraft an Land für "eher wichtig". Windanlagen in der eigenen Nachbarschaft finden 47 Prozent der Bürger in Deutschland eher gut oder sehr gut, einen Solarpark befürworten 62 Prozent, ein Atomkraftwerk jedoch nur 5 und ein Kohlekraftwerk 4 Prozent.

Macht Lärm von Windkraft krank?

Bei viel Wind wird es in der Windanlage laut. Unter Volllast entstehen an der Nabe in 100 Meter Höhe bis zu 105 Dezibel (dB), das entspricht der Lautstärke eines Baggers. In 250 Meter Entfernung sind es dann noch rund 45 dB. Das entspricht der Lautstärke eines rauschenden Waldes oder einer ruhigen Wohnung. In 500 Entfernung sinkt der Schallpegel bei voller Leistung auf 40 dB, der Lautstärke eines leichten Regens.

Die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt in Wohngebieten eine maximale Lärmbelastung durch Windparks von 45 Dezibel. In Deutschland darf der Schall in Wohngebieten nachts bei maximal 40 dB liegen und am Tag bei 55 dB – das ist so laut wie normaler Straßenverkehr. Auch darum dürfen Windparks nur mit entsprechendem Abstand zu Wohngebieten gebaut werden.

Außerdem erzeugen Windkraftanlagen sehr tiefe Töne mit sehr niedriger Frequenz unter 20 Hertz, den sogenannten Infraschall. Menschliche Ohren können so tiefe Töne nicht hören. Infraschall entsteht auch durch Wasserfälle und Meeresbrandung oder durch Maschinen, Fahrzeuge, Heizungen, Pumpen und Klimaanlagen.

Windkraftgegner fürchten, dass der Infraschall von Windkraftanlagen gesundheitsschädlich sei. Studien belegen jedoch, dass der Infraschall durch Windkraftanlagen deutlich geringer ist als zum Beispiel durch den Autoverkehr. Nach aktuellem Forschungsstand schließen Experten daher eine Gesundheitsgefahr durch Infraschall von Windkraftanlagen aus.

Schädigt Windkraft Vögel und Natur?

Windkraftanlagen sind ein Eingriff in die Natur. Sie haben ein metertiefes Zement-Fundament, versiegeln dort den Boden wie auch Gebäude oder Straßen. Die Flügel können hoch fliegende Fledermäuse und Vögel erschlagen. Das verletze den Artenschutz, sagen einige Windkraftgegner und klagen mit dieser Begründung gegen Anlagen.

Um die Klimakrise zu bewältigen und die Biodiversität zu erhalten, fordern Umweltverbände den Ausbau der Windkraft. Denn der Erfolg der Energiewende sei "auch wesentlich für den langfristigen Erhalt der biologischen Vielfalt", heißt es zum Beispiel in dem gemeinsamen Positionspapier der deutschen Umweltverbände.

Dabei soll eine gute Vorplanung Probleme für die Natur möglichst vermeiden. So sollten keine Anlagen in besonders wertvollen Naturschutzgebieten gebaut werden. Stattdessen können oft bereits vorbelastete Gebiete wie ehemalige Kohlegruben oder intensiv genutzte Agrarflächen bei der Planung genutzt werden, oder auch naturferne Nadelwälder.

Moderne Windanlagen gefährden zudem Fledermäuse und Vögel deutlich weniger als alte. Zum einen, weil sie viel höher sind und die Tiere meist unter den Rotoren fliegen. Und es gibt inzwischen Sicherheitsmechanismen:So werden Anlagen in Fledermausgebieten mit Sensoren ausgerüstet und der Rotor stoppt, wenn die Tiere zu nahe kommen könnten.

Eine andere Technik erkennt große Raubvögel wie hoch fliegende Adler mit Hilfe von intelligenten Kameras.Die Anlagen schalten automatisch ab, um Kollisionen zu vermeiden.

Nach Schätzungen des Naturschutzbund Deutschland (NABU) sterben in Deutschland jährlich mehr als 100.000 Vögel durch Windkraftanlagen. Im Vergleich zu anderen Gefahren ist dieses Risiko jedoch relativ gering.

1000 Mal mehr Vögel (ca. 108 Millionen) sterben in Deutschland pro Jahr an den Glasfronten von Gebäuden, 700 Mal mehr durch Kollisionen mit PKW, LKW und Bahn ( 70 Millionen), 20 Mal mehr durch Stromleitungen (2 Millionen) und 10 Mal mehr durch die Jagd (1 Million). Und Hauskatzen töten jährlich allein in Deutschland 60 Millionen Vögel.

Die weitaus größte Gefahr für Vögel ist jedoch laut NABU die industrielle Landwirtschaft. Weil durch Monokulturen und Pestizide die Zahl von Insekten massiv zurückgeht, fehlt immer mehr Nahrung für die Aufzucht von Jungvögeln. In Deutschland sind so in den letzten Jahrzehnten 13 Millionen Vogelbrutpaare verschwunden (15 Prozent), dies entspricht über 170 Millionen weniger Jungvögel pro Jahr.

Ist Windkraft unzuverlässig?

An manchen Tagen weht kein Wind, die Rotoren stehen still und produzieren keinen Strom. Eine sichere Stromversorgung braucht deshalb zusätzlich auch andere Energieträger und Stromspeicher.

Norwegen und Costa Rica decken schon heute komplett ihren Strombedarf klimafreundlich mit erneuerbaren Energien. Neben der Windkraft sind dies Wasserkraft, Geothermie, Biomasse und Photovoltaik.

Auch in anderen Weltregionen können diese sauberen Energiequellen die Windkraft ergänzen. Je nach Standort eignen sich dafür ein anderer Energiemix. An manchen Orten werden außerdem noch Kraftwerke mit grünem Wasserstoff und Batterien gebraucht.

Wind, Solar und Biogas sichern die Energieversorgung - wie hier in Norddeutschland

Profitieren nur die Reichen?

Eine große Windkraftanlage (6 MW) an Land kostet heute zwischen 8 und 12 Millionen Euro und erzeugt Strom für 4 bis 8 Cent pro Kilowattstunde.

Die Aussichten mit Windanlagen Geld zu verdienen, sind sehr gut, Renditen von über 10 Prozent möglich. Davon profitieren große Konzerne, aber auch Stadtwerke und lokale Bürgergenossenschaften. Unmut gegen Windanlagen gibt es jedoch, wenn die Bevölkerung vor Ort nicht einbezogen wird und nicht selbst am Gewinn beteiligt wird. Vor allem Investoren von außerhalb scheitern deshalb nicht selten mit Projekten.

Eine hohe Akzeptanz gibt es, wenn Bürger vor Ort mitverdienen, selbst in die Anlagen investieren können – das fängt an bei Anteilen für ein paar 100 Euro. Auch wenn die Gemeinde vom Windpark profitiert, Steuern einnimmt und damit zum Beispiel einen Kindergarten finanziert, ist die Zustimmung vor Ort sehr hoch.

Windparks mit Bürgerbeteiligung gibt es inzwischen in vielen Ländern der Welt und besonders viele im Norden von Deutschland. Ländliche Kommunen sehen Windkraft zudem als Chance für Wohlstand mit neuen Jobs vor Ort.

Zukunft mit Windkraft Damals und heute Seit Jahrhunderten wird Windkraft genutzt. Sie pumpt Wasser, mahlt Getreide, sägt Holz und bringt Segelschiffe ans Ziel. In Europa gab es im 19. Jahrhundert mehrere 100.000 Windräder. Die Niederländer (Foto) nutzten sie vor allem zur Trockenlegung von Sumpfgebieten. Heute erzeugt Windkraft vor allem klimafreundlichen Strom und ist damit zentral für die Einhaltung des 1,5 Grad-Ziels.

Zukunft mit Windkraft Wind schlägt Kohle Windkraftanlagen erzeugen oft die günstigste Energie. Strom aus einem neuen Kohle- oder Atomkraftwerk kostet heute zwei bis dreimal mehr. Besonders günstig ist Windstrom vom Land. Auf dem Meer bläst der Wind dafür konstanter und es gibt viel Platz. Laut Prognosen sollen die Kosten für Windstrom noch weiter sinken, an guten Windstandorten auf 3 Eurocent pro Kilowattstunde bis 2030.

Zukunft mit Windkraft 20 Mal mehr Strom Ein großes Windrad wird bei Wilhelmshaven in Norddeutschland montiert. Es hat 6000 Kilowatt Leistung und deckt dort den Haushaltsstrom von 10.000 Personen. Vor 25 Jahren hatten Windräder nur etwa 500 Kilowatt - genug für etwa 500 Menschen. Die Türme sind bis zu 180 Meter hoch. So hoch oben gibt es viel mehr Wind, darum lohnt der Bau auch in windärmeren Regionen.

Zukunft mit Windkraft Giganten im Meer Auf dem Meer weht der Wind konstant und kräftig. Schon fünf Prozent des weltweiten Windstroms kommt aus Offshore-Parks wie diesem vor der niederländischen Küste. Solche Anlagen haben eine Leistung von bis zu 10.000 Kilowatt, ab 2025 sogar bis 15.000 Kilowatt: Strom für über 40.000 Menschen. Installation und Wartung im Meer sind jedoch aufwendiger als an Land.

Zukunft mit Windkraft China führt Die Hälfte aller weltweit neu aufgestellten Windräder werden derzeit in China installiert. Allein 2020 baute das Land neue Turbinen mit einer Leistung von 52 Gigawatt Windkraft auf. Das entspricht der Leistung von 50 Atomkraftwerken. Vorreiter beim Windausbau sind Dänemark und Deutschland. Dänemark deckt schon rund 50 Prozent seines Strombedarfs mit Windenergie, in Deutschland sind es 25 Prozent.

Zukunft mit Windkraft Mehr Jobs durch Windkraft Hier überprüfen Techniker in Marokko eine Windturbine. 1,3 Millionen Menschen arbeiten inzwischen weltweit in der Windindustrie. Rund 550.000 davon in China, 110.000 in den USA, 90.000 in Deutschland, 45.000 in Indien und 40.000 in Brasilien. Installation und Betrieb der Windanlagen sind aufwendiger als bei der Kohlekraft und so entstehen durch den Ausbau der Windkraft immer mehr Jobs.

Zukunft mit Windkraft Bürger wollen profitieren In dicht besiedelten Regionen ist die Windkraft auch umstritten. Hier in Starkenburg bei Frankfurt wollen viele Anwohner den Ausbau der Windkraft. Sie investieren in neue Anlagen und profitieren vom Stromverkauf. Windparks mit Beteiligung der Bürger haben eine hohe Akzeptanz. Ohne Bürgerbeteiligung gibt es in dicht besiedelten Regionen vor Ort oft Widerstand.

Zukunft mit Windkraft Segel spart Diesel Früher brachten Segelschiffe Frachtgüter in alle Welt, dann übernahmen Dieselmotoren den Antrieb. Inzwischen gibt es in der Schiffahrt viele Innovationen und moderne Segel kommen wieder ins Spiel. Mit zusätzlichem Windantrieb lässt sich der Energieverbrauch von Frachtern um bis 30 % reduzieren, eine Umrüstung ist möglich. Zudem sollen Schiffe künftig grünen Wasserstoff als Treibstoff nutzen.

Zukunft mit Windkraft Schwimmende Windparks Im Meer gibt es genug Platz für Windkraft. Doch an vielen Stellen ist das Wasser zu tief für ein Fundament im Meeresboden. Schwimmende Anlagen auf Bojen sind eine Alternative. Mit langen Ketten werden sie am Meeresboden fixiert. Schwimmende Windparks gibt es bereits in Europa und Japan. Auch bei Sturm bleiben sie stabil. Hier wird in Portugal eine Anlage (8400 KW) in den Atlantik gezogen.

Zukunft mit Windkraft Windstrom fürs Haus Der 147 Meter hohe Wolkenkratzer Strata SE1 in London ist mit seinen futuristischen Windturbinen ein Blickfang. Doch wirtschaftlich sind solche Anlagen auf Dächern in der Regel nicht, denn der Wind in Städten weht meist zu schwach. Photovoltaikanlagen sind auf Dächern darum fast immer die effizientere Alternative.

Zukunft mit Windkraft Umweltfreundlichste Energie In drei bis elf Monaten haben Windkraftanlagen die Energie erzeugt, die für den Bau benötigt wurde, und bei der Stromerzeugung entsteht kein CO2. Die Anlagen sind ebenfalls ein Eingriff in die Natur. Im Vergleich zu anderen Energien schneiden sie in der Umweltbilanz jedoch am besten ab. Laut Umweltbundesamt verursachen sie rund 70-mal weniger Umweltkosten als die Kohlekraft.

Zukunft mit Windkraft Wo lohnt sich Windkraft? Wind- und Solaranlagen können zusammen weltweit den Energiebedarf decken. Ab einer Windgeschwindigkeit von 10 km/h erzeugen Windturbinen Strom. In Regionen mit viele Sonne ist Photovoltaik die günstigste Energie, etwas weiter nördlich und südlich des Äquators meist ein Mix aus Wind- und Sonnenkraft. Wo viel Wind weht, kann die Windkraft der wichtigste Energieträger werden. Autorin/Autor: Gero Rueter