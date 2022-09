Prost und Amen - Mit dem Whisky-Vikar durch Schottland

Vor der Kulisse der rauen Schönheit Schottlands spricht der selbsternannte Kirchenrebell auch ernste Themen an.

Wolfgang F. Rothe erzählt von einer versuchten Vergewaltigung durch seinen Bischof und dass er danach von seiner Kirche zum Schweigen verdonnert worden sei. Doch statt zu Schweigen kämpft er dafür, dass seine Kirche sich ändert: Frauen ins Priesteramt, Trauung auch für queere Paare und ein offener und ehrlicher Umgang mit dem Missbrauch.

