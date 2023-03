Architekt David Chipperfield erhält Pritzker-Preis

2022: Francis Kéré

Der 1965 in Burkina Faso geborene Francis Kéré lebt seit 1985 in Deutschland. In Berlin leitet er das Büro Kéré Architecture. Bei seinen Arbeiten setzt Kéré auf regionale Materialien und örtlich traditionelles Handwerk. Diese Grundschule entstand 2001 nach seinem Entwurf in Kérés Heimatort Gando.