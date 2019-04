Präsidiale Ansprache im Zeichen der Katastrophe von Notre-Dame

Um 18.50 Uhr läuteten in ganz Frankreich die Glocken, genau zu dem Zeitpunkt wurde am Vorabend das Feuer in Notre-Dame entdeckt. Um 20.00 Uhr trat Präsident Emmanuel Macron vor die Kameras. "Wir werden Notre-Dame noch schöner wieder aufbauen und ich möchte, dass dies innerhalb von fünf Jahren geschieht", so der Präsident. Und er ist sich sicher: "Wir können dies erreichen."

In seiner fünfminütigen Ansprache appellierte ein nachdenklicher und pathetischer Macron an den Zusammenhalt der französischen Gesellschaft. "Wir sollten diese Katastrophe nutzen, um zusammenzukommen und darüber nachzudenken, wer wir sind und wer wir sein sollten - um dann noch besser zu werden. Es liegt an uns, den richtigen Pfad für unser nationales Projekt zu finden."

Macron dankte der Polizei, Feuerwehr und Rettungskräften für ihren Einsatz. Zugleich würdigte er die Zeichen von Solidarität aus dem In- und Ausland. "Jeder hat gegeben, was er konnte." Der Brand der Kathedrale habe die Menschen in Paris, in Frankreich und auf der ganzen Welt getroffen, nun sei es an der Zeit zu handeln. "Ich teile ihren Schmerz, ich teile auch ihre Hoffnung."

Dank an die Einsatzkräfte

Anteilnahme, Solidarität und Spenden

Die Spendenbereitschaft für den Wiederaufbau ist groß: Mehrere französische Firmengruppen und Unternehmerfamilien kündigten Großspenden für Notre-Dame an, auch der US-Technologiekonzern Apple stellte Finanzhilfen in Aussicht. Bislang gingen insgesamt Zusagen in Höhe von rund 700 Millionen Euro ein.

Bundeskanzlerin Angela Merkel bot Frankreich ebenfalls Hilfe beim Wiederaufbau an, "auch mit deutscher Expertise, deutscher Erfahrung". Aus zahlreichen anderen Ländern kamen Botschaften der Anteilnahme. US-Präsident Donald Trump bekundete seine Solidarität mit Frankreich und bot die Hilfe seiner Regierung an. Papst Franziskus äußerte die Hoffnung, die schwer zerstörte Kirche werde wieder zu einem "Juwel".

Erste Bilder aus dem Inneren der Kirche dokumentieren das weitere Ausmaß der Katastrophe. Die Behörden und Ermittler richten nun ihr Augenmerk auf die Brandursache und den Wiederaufbau des Pariser Wahrzeichens. Die Staatsanwaltschaft befragte Bauarbeiter, die an der Restaurierung des Gotteshauses beteiligt waren. Die Ermittler gehen nicht von einem vorsätzlich gelegten Brand aus, sondern von einem Unfall.

Bauunternehmen sieht kein Fehlverhalten

"Nichts deutet auf eine vorsätzliche Tat hin", sagte Staatsanwalt Rémy Heitz. Nach der ersten Befragung von Mitarbeitern der beauftragten Baufirmen rechnet er mit "langen und komplexen" Ermittlungen. Das bei der Restaurierung federführende Unternehmen wies alle Anschuldigungen zurück, für den Ausbruch des Feuers verantwortlich zu sein. Alle Sicherheitsvorkehrungen seien eingehalten worden, sagte der Chef der Gerüstbauerfirma, Julien Le Bras.

Notre-Dame brannte lichterloh In Flammen gehüllt Ein verheerendes Feuer ist in der berühmten Kathedrale von Paris ausgebrochen. Es richtet enormen Sachschaden an. Das genaue Ausmaß kann aber noch nicht ausgemacht werden. Der Brand wütet über Stunden.

Notre-Dame brannte lichterloh Dach und Turm gehen in Flammen auf Dann fallen das Dach und der höhere, spitze Turm in der Mitte des Hauptschiffs in sich zusammen. Das Kirchengebäude war nach der Französischen Revolution bereits stark vernachlässigt und verfallen, wurde jedoch dank einer umfangreichen Restaurierung, die im 19. Jahrhundert begann, gerettet.

Notre-Dame brannte lichterloh Großes Feuerwehraufgebot Die Kathedrale wurde gerade erneut aufwändig renoviert, als das Feuer ausbrach. Der Brand ist laut Feuerwehr im Dachboden der frühgotischen Kirche ausgebrochen. Sicherheitskräfte hatten während der Löscharbeiten das Gebiet rund um das Wahrzeichen weiträumig abgesperrt.

Notre-Dame brannte lichterloh Viele Schaulustige vor Ort Das Feuer kommt kurz vor der touristischen Hochsaison in Frankreich. Notre Dame ist eine der beliebtesten Sehenswürdigkeiten von Paris - jedes Jahr kommen viele Millionen Besucher hierher. Die Polizei bat Touristen, die Gegend vorerst zu meiden.

Notre-Dame brannte lichterloh Bestürzung in Paris Doch die Menschen in Paris sehen entsetzt zu, wie immer größere Teile der Kathedrale in Brand geraten. Auch Frankreichs Präsident Macron verschafft sich persönlich ein Bild von der Brandkatastrophe und der aktuellen Lage.

Notre-Dame brannte lichterloh "Ich bin traurig" Emmanuel Macron schreibt bei Twitter: "Wie all unsere Landsleute bin ich an diesem Abend traurig, diesen Teil von uns brennen zu sehen." Die Bilder der Brandkatastrophe in den Medien sorgen auch weltweit für Bestürzung. Zahlreiche hochrangige Politiker äußern sich betroffen.

Notre-Dame brannte lichterloh Quasimodo, der Glöckner Besondere Berühmtheit erlangte das Gebäude spätestens durch Quasimodo, die Titelfigur in Victor Hugos Roman "Der Glöckner von Notre-Dame". Das Buch von 1831 wurde mehrfach verfilmt. In der bekannten französisch-italienischen Fassung von Jean Delannoy aus dem Jahr 1956 läutet Quasimodo hier die Kirchenglocken.

Notre-Dame brannte lichterloh Wie schlimm ist es? "Alles brennt", sagte der Sprecher von Notre-Dame, André Finot. Einsatzkräfte versuchten unterdessen, Kunstwerke aus der Kathedrale vor den Flammen zu retten. "Man kann annehmen, dass die Struktur von Notre-Dame gerettet und in ihrer Gesamtheit bewahrt ist", erklärte Feuerwehrchef Jean-Claude Gallet schließlich erleichtert. "Wir werden Notre-Dame wieder aufbauen", verspricht Präsident Macron. Autorin/Autor: Louisa Wright



Der Brand war am Montagabend im Dachstuhl der berühmten Kathedrale ausgebrochen und hatte sich rasend schnell über das gesamte Dach ausgebreitet. Rund 400 Feuerwehrleute waren die gesamte Nacht im Einsatz, erst am frühen Dienstagmorgen waren die Flammen vollständig gelöscht. Zwei Drittel des Daches und der Spitzturm sind zerstört. Die Grundsubstanz der Kirche sowie die Fassade mit den beiden Haupttürmen wurden offenbar gerettet.

Bestandsaufnahme und Sicherung

Experten und Behörden kämpfen nun um die Sicherung des 850 Jahre alten Gebäudes. Die Struktur der gotischen Kirche blieb weitgehend stabil, wie Innenstaatssekretär Laurent Nunez sagte. Allerdings seien Schäden im Gewölbe und einem Giebel im nördlichen Querschiff entdeckt worden.

Mehrere kostbare Reliquien, darunter die Dornenkrone Jesu, und das Hauptkreuz der Kirche konnten gerettet werden. Zahlreiche Kunstwerke fielen den Flammen jedoch zum Opfer, auch die Hauptorgel wurde beschädigt.

Notre-Dame gehört zu den beliebtesten Sehenswürdigkeiten Frankreichs. Berühmt wurde die Kathedrale auch durch den Roman "Der Glöckner von Notre-Dame" von Victor Hugo. Am 24. August 1944 hatte das Glockenläuten von Notre-Dame die Befreiung von Paris von der deutschen Besatzung verkündet.

