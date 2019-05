Porsche muss über eine halbe Milliarde Euro Strafe zahlen

Porsche informiert Behörden über fehlerhafte Verbrauchswerte beim 911er

Der Autohersteller gab die Infos aus eigenem Antrieb an die zuständigen Behörden in den USA, Deutschland und Südkorea. Dies sei "Ausdruck seiner Firmenkultur", hieß es dazu von Porsche. Die Untersuchungen dauern an. (01.02.2019)