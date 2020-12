Politischer Geisel im Iran droht Hinrichtung

Größer könnte der psychische Druck auf die Familie von Ahmadreza Dschalali nicht sein. Der im Iran inhaftierte schwedisch-iranische Wissenschaftler solle bald hingerichtet werden, sagte seine Frau Vida Mehrannia im Gespräch mit der DW. "Am 24. November wurde er zur Vorbereitung seiner Hinrichtung in Einzelhaft verlegt. Vorher durfte er mich noch einmal anrufen. Er sagte: Dies könnte unser letztes Gespräch sein."

Die 45-jährige Mehrannia hat nach jenem Telefonat nichts mehr von ihrem Mann gehört. Sie und ihre zwei Kinder leben in Schweden. Die Familie war 2009 aus dem Iran nach Schweden ausgewandert. Dschalali ist Experte für Notfallmedizin und arbeitete als Professor am medizinischen Hochschulinstitut Karolinska bei Stockholm.

Seminar-Einladung als Falle

Dschalali wurde verhaftet, als er 2016 auf Einladung der Universität Teheran in den Iran reiste, um an einem Seminar teilzunehmen. Ein Jahr später wurde der Mediziner wegen angeblicher "Spionage für Israel" vor Gericht gestellt und im Oktober 2017 zum Tode verurteilt. Laut Teheraner Staatsanwaltschaft soll er "Informationen über streng geheime Militärprojekte in den Bereichen Forschung, Militär, Verteidigung und Nukleartechnik" weitergegeben haben.

Beweise für diese Vorwürfe wurden nicht vorgelegt. Nach dem Prozess berichtete Dschalali seiner Frau am Telefon, die iranischen Behörden hätten ihn als Agenten gewinnen wollen, er hätte in Europa spionieren sollen. Als er abgelehnt habe, sei er verhaftet worden.

Spionageabwehr der Mullahs Zerschlagung eines "Spionagenetzwerks" Nur wenige Tage nachdem der Iran die Zerschlagung eines "neuen Spionagenetzwerks" mit Verbindungen zum US-Auslandsgeheimdienst CIA gemeldet hatte, wurde die Hinrichtung eines Spions im Gefängnis Rajai Shahr (Bild) bestätigt. Seyyed Jamal Haji Zavareh war nach offiziellen Meldungen ein pensionierter Mitarbeiter der Luft- und Raumfahrtabteilung im Teheraner Verteidigungsministerium.

Spionageabwehr der Mullahs Seit September 2017 in Haft Menschenrechtsaktivisten berichten hingegen, dass der 47-jährige Zavareh Mitarbeiter der Luftwaffe der iranischen Revolutionsgarde (Bild) gewesen sei. Er soll bereits im September 2017 verhaftet und lange Zeit schwer gefoltert worden sein.

Spionageabwehr der Mullahs Mossad ist aktiv Federführend bei der Spionageabwehr ist die Revolutionsgarde (Sepah). Diese hat aber offenbar mit Verrätern in den eigenen Reihen zu kämpfen. Im Mai 2018 präsentierte Israels Premier Netanjahu (Bild) Details über das iranische Atomprogramm. Zuvor gelang es dem israelischen Geheimdienst Mossad, mehr als 55.000 Seiten geheimdienstliche Dokumente in Teheran zu entwenden.

Spionageabwehr der Mullahs Aktion mit Insiderwissen Die Mossad-Agenten sollen mit speziellen Schneidbrennern mehrere Schließfächer in einer Lagerhalle geöffnet haben. Ohne Insiderwissen wäre die Ortung der Dokumente nicht möglich gewesen. Bis heute wurde der Fall nicht aufgeklärt. Auf der UN-Vollversammlung 2018 nutzte Netanjahu (Bild) diese Informationen.

Spionageabwehr der Mullahs Umweltaktivisten als Sündenbock Die Revolutionsgarde verhaftete dagegen acht Umweltaktivisten (Bild), die im Umfeld der Lagerhalle in der Wüste gesehen worden sein sollen. Wegen Spionage sitzen sie seit Jahren in Untersuchungshaft. Doch die iranische Regierung sagt, dass die Beweise fehlen. Das Ermittlungsverfahren konnte nicht eingeleitet werden.

Spionageabwehr der Mullahs Undercover für USA und Israel Die vermeintlichen Beweise gegen Kourosh Ahmadi (Bild) genügten der Regierung offensichtlich. 2013 wurde Ahmadi mit seinem Komplizen Mohammad Heydari hingerichtet. Es wurde berichtet, dass Kourosh Ahmadi der CIA Informationen zur Verfügung gestellt haben soll. Heydari hätte dagegen "Dokumente über die Sicherheitsfragen und Staatsgeheimnisse" an israelische Mossad-Agenten weitergegeben.

Spionageabwehr der Mullahs Zusammenarbeit mit Mossad Auch Ali Ashtari (Bild) soll Insiderwissen gehabt haben. Der Geschäftsmann hatte Zugang zu Sicherheitskreisen in der Revolutionsgarde. Der 43-Jährige verkaufte Kommunikations- und Sicherheitsausrüstung an die Revolutionsgarde. Nachdem er nach Auffassung des Gerichts drei Jahre lang mit dem Mossad zusammengearbeitet hatte, wurde er 2008 wegen Spionage hingerichtet.

Spionageabwehr der Mullahs Auch Atomforscher soll spioniert haben Zugang zu "vertraulichen Informationen" soll auch Shahram Amiri (4. v. l.) gehabt haben. Der iranische Atomforscher wurde wegen Spionage für die USA im August 2016 hingerichtet. Der Iran wirft den USA vor, den Atomphysiker auf einer Pilgerreise entführt zu haben. Die CIA hätte ihn abgeworben. Die USA stritten das jedoch ab. Weitere Einzelheiten dazu gibt es nicht.

Spionageabwehr der Mullahs Freilassung aus Mangel an Beweisen Gegen Nizar Zakka (Bild) wurden nie Beweise über die vermeintliche Spionage für den Erzfeind USA vorgelegt. Der US-Libanese wurde 2015 nach der Teilnahme an einer politischen Veranstaltung in Teheran verhaftet. Die schiitische Hisbollah in Libanon stellte einen Antrag auf Freilassung, dem der Iran im Juni 2019 zugestimmt hat.

Spionageabwehr der Mullahs Geste an Washington? Die schiitische Miliz Hisbollah (Bild) gilt als Verbündete der iranischen Revolutionsgarde. Der Internetaktivist Zakka betrieb eine nichtkommerzielle Organisation und beriet auch die Regierung in Washington. Seine Freilassung in einer Zeit steigender Spannungen zwischen dem Iran und den USA wurde von der Presse als Geste an Washington gedeutet.

Spionageabwehr der Mullahs Journalist als Geisel Auch die Festnahme von Jason Rezaian, dem amerikanisch-iranischen Korrespondenten der "Washington Post", war offenbar politisch motiviert. Wegen "Spionage" saß er seit 2014 für 18 Monate im Gefängnis. Nach dem erfolgreichen Abschluss der Atomverhandlungen wurde er im Januar 2016 freigelassen. Später hat Rezaian den Iran verklagt. Er sei als Geisel gehalten und psychologisch gefoltert worden.

Spionageabwehr der Mullahs "Umsturz des Regimes" durch Ausbildung Die 41-jährige Nazanin Zaghari-Ratcliffe, Mitarbeiterin der englischen Journalistenstiftung von Thomson Reuters, wurde 2016 bei einer Reise im Iran verhaftet. Die Justiz glaubt, Zaghari-Ratcliffe habe durch die Journalistenausbildung einen Umsturz der Regierung geplant. Sie selbst bestreitet das. Da Gericht verurteilte sie zu fünf Jahren Haft.

Spionageabwehr der Mullahs Mahnwache in London Ihr Ehemann Richard Ratcliffe, ein britischer Staatsbürger, sagte im DW-Interview, die Revolutionsgarde hätte ihm regelmäßig Signale übermittelt, die klar zeigen, dass das Urteil gegen seine Frau politischer Natur sei. Ratcliffe ist vor zwei Wochen in Hungerstreik getreten und hält regelmäßig Mahnwache vor der iranischen Botschaft in London. Autorin/Autor: Shabnam von Hein



Dschalali arbeitete auch in Italien und Belgien und war weltweit auf Kongressen präsent. Im Gefängnis sei er zum Geständnis gezwungen worden, berichtet er seine Frau. Ende 2017 sendete das iranische Staatfernsehen ein angebliches Geständnis Dschalalis, dem israelischen Geheimdienst Informationen über das iranische Atomprogramm übermittelt zu haben. Der 17-minütige Beitrag wurde vom Geheimdienstministerium vorbereitet. Er sollte beweisen, dass Dschalali israelischen Agenten geholfen hätte, zwei iranische Atomwissenschaftler zu ermorden.

Gefälschtes Geständnis

"Im Gefängnis habe ich mich stundenlang mit Ahmadreza Dschalali unterhalten", schrieb der Menschenrechtsaktivist Reza Khandan am ersten Dezember auf Twitter. Reza Khandan, der Ehemann der Menschenrechtsanwältin Nasrin Sotudeh, war 2018 verhaftet worden, weil er in sozialen Medien die Öffentlichkeit über die Situation seiner inhaftierten Frau informiert hatte.

Im Gefängnis lernte er Ahmadreza Dschalali kennen. "Es gib keine Beweise gegen ihn. Der Fernseh-Beitrag hat ihn schockiert. Er erzählte mir, seine Aussagen seien geschnitten und bearbeitet worden. Bilder und Informationen wurden hinzugefügt und so arrangiert, als ob es sein Geständnis wäre."

Dschalalis Hinrichtung sei verschoben worden, sagt seine Frau. "Die Behörden haben seiner Familie im Iran gesagt, dass sie von oben eine Anweisung bekommen hätten, noch ein paar Tage abzuwarte". Worauf die Behörden warten, hätten sie nicht gesagt. "Mein Man ist nur ein Opfer", sagt Vida Mehrannia. Dschalali könnte wie andere Iraner mit doppelter Staatsbürgerschaft ein Opfer politischer Geiselnahme geworden sein. Der Iran verhaftet sie und ausländliche Bürger auf Grundlage fragwürdiger Spionagevorwürfe, um sie anschließend gegen seine im Ausland inhaftierten Agenten auszutauschen.

Prozess gegen Iraner Assadi in Belgien

Gerlant van Berlaer, Leiter der Notfall- und Katastrophenmedizin im Universitätskrankenhaus Brüssel, ist ein Kollege von Ahmadreza Dschalali. Er ist überzeugt, dass dieser unschuldig ist. Auf Anfrage der DW schreibt er: "Der Iran spricht jetzt laut und deutlich über einen möglichen Tausch. Mit anderen Worten: Dschalali ist eine Geisel. Unschuldig, aber er hat anscheinend einen Preis."

Vergangene Woche hatte der Iran die australische Forscherin Kylie Moore-Gilber im Tausch gegen drei in Thailand inhaftierte iranische Agenten freigelassen. Der Iran könnte jetzt versuchen, seinen in Belgien inhaftierten Diplomaten Assadollah Assadi im Tausch gegen Dschalali freizupressen, vermutet der iranische-finnische Journalist Kambiz Ghafouri. "Teheran versucht seit zwei Jahren, Assadi freibekommen," sagt Ghafouri im Gespräch mit der DW. "Ich habe von europäischen Diplomaten gehört, dass der Iran vorgeschlagen hat, Assadi gegen den Wissenschaftler Dschalali auszutauschen". Belgien soll den Vorschlag bereits abgelehnt haben.

Assadi war 2018 in Deutschland verhaftet worden. Offiziell war der Diplomat in Österreich als dritter Botschaftsrat akkreditiert. Doch die belgische Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass Assadi ein Agent des iranischen Geheimdienstes ist. Er wurde aufgrund eines europäischen Haftbefehls der belgischen Justiz verhaftet, weil er Chefplaner eines vereitelten Attentats auf eine Veranstaltung von Exiliranern in Paris gewesen sein soll. Assadi soll dafür einem in Belgien festgenommenen iranischen Paar Sprengstoff besorgt und es beauftragt haben, auf einer Versammlung iranischer Regimekritiker Ende Juni 2018 eine Bombe zu zünden. Der Prozess gegen Assadi und drei weitere Iraner hat vor einer Woche in Antwerpen begonnen.

Daria Safai, aus dem Iran stammende Abgeordnete des belgischen Parlaments, warnt die Regierung in Belgien vor einem Deal mit dem Iran. "Die Islamische Republik Iran sperrt unschuldige Menschen ein, um sie gegen iranische Terroristen auszutauschen, die im Ausland inhaftiert sind." Ahmadreza Dschalali ist Thema auf EU-Außenministerebene geworden.

Sowohl die belgische wie auch die schwedische Außenministerin haben über seinen Fall mit ihrem iranischen Amtskollegen Mohammad Dschawad Sarif gesprochen. Schweden verurteile die Todesstrafe und setze sich dafür ein, dass das Urteil gegen Dschalali nicht vollstreckt wird, teilt die schwedische Außenministerin Ann Linde via Twitter mit. Die belgische Außenministerin Sophie Wilmès soll am Mittwoch mit Sarif gesprochen haben.

Internationale Appelle

In den vergangenen vier Jahren haben sich nicht nur Menschenrechtsorganisationen wie Amnesty International für die Freilassung Dschalalis eingesetzt. Auch 75 Nobelpreisträger forderten in einem Brief an den iranischen UN-Botschafter, den Wissenschaftler aus dem Gefängnis zu entlassen. Die gleiche Forderung erhob Ende November die deutsche Organisation "Allianz der Wissenschaftsorganisationen", die zugleich unverzüglich eine humane Behandlung mit medizinischer Versorgung für den krebskranken Dschalali verlangte, sowie Zugang für ihn zu seiner Familie und einem Anwalt.