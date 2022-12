Politiker und Kirchenführer würdigen Papst Benedikt

Bundeskanzler Olaf Scholz hat zum Tod des emeritierten Papstes Benedikt XVI. dessen Bedeutung für Deutschland hervorgehoben. "Als 'deutscher' Papst war Benedikt XVI. für viele nicht nur hierzulande ein besonderer Kirchenführer", erklärte Scholz auf Twitter. "Die Welt verliert eine prägende Figur der katholischen Kirche, eine streitbare Persönlichkeit und einen klugen Theologen."

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier würdigte Benedikt als Mittler zwischen den Religionen. "Die Einheit der Christenheit und der Dialog der Religionen, das Miteinander von Religion und Gesellschaft lagen ihm besonders am Herzen. Er suchte das Gespräch mit Juden und Muslimen sowie allen christlichen Konfessionen weltweit", schrieb Steinmeier. Schon im Wirken des Professors Joseph Ratzinger habe sich hohe theologische und philosophische Bildung mit verständlicher Sprache verbunden. "Deswegen fanden viele Menschen, nicht nur Katholiken, in seinen Schriften und Ansprachen klare Orientierung."

Weitere Mitglieder der Bundesregierung brachten ihre Trauer zum Ausdruck. Der Tod des Ex-Papstes sei "ein schmerzhafter Verlust für Katholikinnen und Katholiken weltweit", erklärte Innenministerin Nancy Faeser. "Meine Gedanken sind bei allen, die mit ihm einen Menschen verloren haben, der ihnen und ihrem Glauben Kraft und Stimme gegeben hat", so die SPD-Politikerin.

Lindner: "Nicht unumstrittener Intellektueller"

Bundesfinanzminister Christian Lindner hob die Leistungen des verstorbenen Theologen hervor. "Der erste deutsche Papst seit 482 Jahren ist heute verstorben", schrieb der FDP-Vorsitzende auf Twitter. Und: "Benedikt XVI war eine geschichtsträchtige Persönlichkeit und ein nicht unumstrittener Intellektueller. Heute aber gedenken wir seiner als Menschen."

CDU-Chef Friedrich Merz bescheinigte dem deutschen Papst, in seinem Heimatland "eine neue Hinwendung zur katholischen Kirche über alle Generationen hinweg" ausgelöst zu haben. "Wir verneigen uns in Trauer und Dankbarkeit vor dem Lebenswerk des Heiligen Vaters Papst Benedikt XVI."

Papst Benedikt XVI. gestorben

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder nannte den verstorbenen Papst einen "überzeugungsstarken Repräsentanten der katholischen Kirche". Mit ihm verliere die Gesellschaft einen der einflussreichsten Theologen des 20. Jahrhunderts. "In bewegten und herausfordernden Zeiten war er das religiöse Oberhaupt der katholischen Gläubigen", sagte Söder. Zugleich habe sich der gebürtige Bayer auch der Verantwortung für schwierige Phasen in seinem Wirken stellen müssen.

Katholiken und Protestanten würdigen Benedikt

Der Vorsitzende der deutschen Bischofskonferenz, Bischof Georg Bätzing, würdigte den verstorbenen Papst Benedikt XVI. als "beeindruckenden Theologen und erfahrenen Hirten". Er erklärte in Bonn: "Gerade als Kirche in Deutschland denken wir dankbar an Papst Benedikt XVI.: In unserem Land wurde er geboren, hier war seine Heimat, hier hat er als theologischer Lehrer und Bischof das kirchliche Leben mitgeprägt." Der Verstorbene sei eine Persönlichkeit gewesen, die der Kirche auch in schwierigen Zeiten Hoffnung und Richtung vermittelt habe.

Bätzing ging auch auf die Aufarbeitung des Missbrauchskandals im Erzbistum München und Freising ein, wo Benedikt vor seinem Wechsel in den Vatikan als Erzbischof Joseph Ratzinger tätig war. Benedikt habe sich mit einem Brief zum Münchner Gutachten an der Aufarbeitung beteiligt. "Die Betroffenen hat er um Vergebung gebeten und doch blieben Fragen offen", erklärte der Vorsitzende der Bischofskonferenz.

Die Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Annette Kurschus, erklärte: "Joseph Ratzinger hat mit großem Scharfsinn und intellektueller Prägnanz theologische Beiträge geleistet, die weit über die katholische Kirche hinaus die Christenheit insgesamt und die Öffentlichkeit beeindruckt haben". In Hannover betonte Kurschus, Benedikt habe zugleich vielen Menschen Orientierung gegeben. Als Kardinal und später als Papst Benedikt XVI. habe er in Fragen der Ökumene das Gemeinsame unterstrichen.

Benedikt XVI. starb am Samstagmorgen im Alter von 95 Jahren in seiner Wohnung im Vatikan. Er war von 2005 bis 2013 Oberhaupt der katholischen Kirche und damit der erste deutsche Papst seit 482 Jahren.

kle/nob (dpa, afp, kna, epd)