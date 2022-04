Verteidiger des Glaubens

Dieser Film gewährt durch Archivmaterial und Gespräche mit Zeitzeugen Einblicke in die Geschichte vom Aufstieg und Fall des deutschen Papstes.

Papst Benedikt XVI. hat die katholische Kirche in ihre größte Krise seit der Reformation geführt: den weltweiten Skandal um sexuellen Kindesmissbrauch. Der Filmemacher Christoph Röhl erzählt die Geschichte seines Aufstiegs und Falls, der symptomatisch für das Versagen der Kirche ist. Er begegnet Benedikt XVI. mit einer Mischung aus Neugierde und Skepsis.

Es ist die Geschichte eines Mannes, der sein Leben der Bewahrung der Kirche gewidmet hat, sie aber stattdessen in ihre größte Krise geführt hat: Papst Benedikt XVI. Während seiner 30-jährigen Tätigkeit im Vatikan war Joseph Ratzinger die Schlüsselfigur bei der Wiederherstellung der grundlegenden katholischen Lehre nach einer kurzen Phase der Modernisierung in den 1960er Jahren.

Die Interviewpartner, die alle innerhalb des klerikalen Systems gearbeitet haben, beschreiben, wie Ratzingers Politik zu dem dramatischen Verlust an moralischer Autorität beigetragen hat, unter dem die Kirche heute leidet.

Dies ist eine epische Geschichte mit einem tragischen Helden in der Hauptrolle. Ratzinger, der glaubte, dass die Wahrheit ausschließlich in den Lehren der katholischen Kirche zu finden sei und dass die heutige Gesellschaft auf verlorenem Posten stehe, wenn sie nicht ihre katholischen Werte wiederentdecke, musste erkennen, dass seine größten Feinde innerhalb der Kirche zu finden waren, sogar in seinem engsten Kreis.

Der Film erzählt die Geschichte eines einsamen Mannes, der einst als Reformer begann, um sich später zum konservativen Weltflüchtling zu wandeln.



Sendezeiten:

DW Deutsch

FR 20.05.2022 – 23:00 UTC

SA 21.05.2022 – 13:30 UTC

SA 21.05.2022 – 18:00 UTC

SO 22.05.2022 – 04:00 UTC

SO 22.05.2022 – 10:03 UTC

Neu-Delhi UTC +5,5 | Bangkok UTC +7 | Hongkong UTC +8



DW Deutsch+

FR 20.05.2022 – 23:00 UTC

SA 21.05.2022 – 13:30 UTC

SA 21.05.2022 – 18:00 UTC

SO 22.05.2022 – 04:00 UTC

SO 22.05.2022 – 10:03 UTC

Vancouver UTC -7 | New York UTC -4 | Sao Paulo UTC -3