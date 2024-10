In der südlichen Polarregion tritt das Naturphänomen ebenfalls auf, die Aurora Australis. Wer die nächtlichen Lichtschleier erleben möchte, muss in der Regel weit von künstlichen Lichtquellen entfernt sein. Am Lake Ellesmere, einem See etwa 30 Kilometer vom neuseeländischen Christchurch entfernt, leuchten diese Polarlichter in prachtvollem Pink.