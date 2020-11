Pogromnacht: Eindringliche Warnungen vor dauerhaftem Antisemitismus

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat zum Jahrestag der Pogromnacht zu konsequentem Handeln gegen Antisemitismus in Deutschland aufgerufen. Es beschäme ihn, dass sich Juden mit einer Kippa auf den Straßen hierzulande nicht sicher fühlten, und dass jüdische Gebetshäuser geschützt werden müssten, sagte Steinmeier.

"Es beschämt mich, dass ein tödlicher Angriff auf die Synagoge in Halle vor einem Jahr an Jom Kippur nur durch eine schwere Holztür verhindert wurde." Er sei zugleich aber dankbar, "dass die Behörden in Deutschland ihrer Verantwortung gerecht werden, indem sie den Polizeischutz für Synagogen aufstocken und antisemitische Straftaten mit der ganzen Härte des Gesetzes verfolgen".

Gemeinsame Video-Botschaft mit Israel und Österreich

In einer gemeinsamen Videobotschaft Steinmeiers mit seinen israelischen und österreichischen Amtskollegen Reuven Rivlin und Alexander Van der Bellen rufen die Staatsoberhäupter generell zum Kampf gegen Antisemitismus auf. 82 Jahre nach den Novemberpogromen seien "die dunklen Schatten der Vergangenheit nicht von unseren Straßen verschwunden", heißt es dort. "Wir stehen zusammen, in Wien, in Jerusalem, in Berlin."

Die Botschaft ist Teil einer weltweiten Aktion im Gedenken an die Novemberpogrome von 1938 unter dem Titel "Let there be light", bei der Gotteshäuser und andere Einrichtungen in der Nacht beleuchtet werden sollten.

Bis zu 1300 Menschen ermordet oder in Suizid getrieben

Bei den Novemberpogromen in der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 steckten Nationalsozialisten in ganz Deutschland Synagogen, jüdische Geschäfte und Wohnungen in Brand und misshandelten, verschleppten und ermordeten jüdische Bürger. Nach unterschiedlichen Schätzungen wurden in der Zeit vom 7. bis 13. November 1938 im damaligen Reichsgebiet zwischen 400 und 1.300 Menschen ermordet oder in den Suizid getrieben.

Reichspogromnacht: Nachts brannten die Synagogen nieder Nächtliche Gewaltorgien Antisemitische Gruppen, angeführt von der paramilitärischen SA, wüteten in ganz Nazi-Deutschland. Sie zerstörten Synagogen wie diese in Chemnitz und andere jüdische Gebäude oder Geschäfte. Juden wurden öffentlich erniedrigt und festgenommen, mindestens 91 von ihnen wurden bei der nächtlichen Gewaltorgie getötet.

Reichspogromnacht: Nachts brannten die Synagogen nieder Zerbrochenes Glas Angesichts der vielen zerbrochenen Fenster und Kristallleuchter von Synagogen und Geschäfte sprach man früher von der "Reichskristallnacht". Gegen Ende der 1980er-Jahre wurde dieser Ausdruck zunehmend problematisiert. Heute bezeichnet man die Übergriffe als Pogromnacht oder als November-Pogrome.

Reichspogromnacht: Nachts brannten die Synagogen nieder Attentat als Vorwand Die Nazis begründeten ihre antijüdischen Pogrome mit dem tödlichen Attentat auf einen deutschen Diplomaten in Paris am 7. November. Täter war der 17-jährige polnische Jude Herschel Grynszpan. Dieser hatte wenige Tage zuvor von der gewaltsamen Vertreibung seiner Familie erfahren. Es ist nicht bekannt, ob Grynszpan das Dritte Reich überlebte oder in einem Konzentrationslager ums Leben kam.

Reichspogromnacht: Nachts brannten die Synagogen nieder Erlaubnis von Hitler Nach dem Attentat in Paris erteilte Hitler Propagandaminister Goebbels die mündliche Erlaubnis, mit den Gewaltmaßnahmen gegen Juden zu beginnen. Bei dem von Goebbels initiierten Pogrom waren nur solche Maßnahmen zugelassen, "die keine Gefährdung deutschen Lebens oder Eigentums mit sich bringen". Juden wurden von den Nazis - fälschlicherweise - als "nicht-deutsch" diffamiert.

Reichspogromnacht: Nachts brannten die Synagogen nieder Beteiligung an Gewalt Die Nationalsozialistische Partei bestritt jede Beteiligung an dem Pogrom, aber Hinweise in Dokumenten, in denen von "Operationen" und "Maßnahmen" die Rede ist, bewiesen die Verwicklung von Partei und Staatsapparat. Die meisten nichtjüdischen Deutschen wahrten Distanz zum Pogrom. Es gab aber auch Bürger, die die Ausschreitungen begrüßten oder sich sogar an Gewalt und Plünderungen beteiligten.

Reichspogromnacht: Nachts brannten die Synagogen nieder Rassismus und Geld Ihrer rassistischen Ideologie entsprechend wollten die Nazis die Juden einschüchtern, damit sie Deutschland freiwillig verlassen. Zu diesem Zweck wurden Juden oft auf demütigende Weise durch die Straßen geführt. Die Nazis handelten dabei auch aus wirtschaftlichem Interesse. Juden, die aus dem Dritten Reich flohen, wurden mit hohen "Auswanderungsabgaben" belastet, ihr Eigentum wurde konfisziert.

Reichspogromnacht: Nachts brannten die Synagogen nieder Scheu vor Presseecho Spätestens nach der Pogromnacht war der Weltöffentlichkeit die judenfeindliche Einstellung der Nationalsozialisten bekannt. Aber das Dritte Reich unter Hitler scheute das schlechte internationale Presseecho. Daher beschloss die NSDAP zunächst antijüdische Maßnahmen, die nicht offen gewaltsam waren. Unter anderem wurden die Juden gezwungen, einen gelben Davidsstern auf ihrer Kleidung zu tragen.

Reichspogromnacht: Nachts brannten die Synagogen nieder Zynische Forderung Die Nazi-Führung startete eine ganze Reihe weiterer antijüdischer Maßnahmen. Voller Zynismus forderte sie von ihnen eine Abgabe zur Begleichung der Schäden, die während der Nacht vom 9. auf den 10. November 1939 entstanden waren. Der zweitmächtigste Mann im Dritten Reich, Hermann Göring, sagte den berühmt-berüchtigten Satz: "Ich möchte nicht in Deutschland Jude sein."

Reichspogromnacht: Nachts brannten die Synagogen nieder "Vorspiel zum Völkermord" Im Jahr 1938 lag der Beginn des Holocaust noch zwei Jahre entfernt. Aber von der Pogromnacht bis zum Massenmord an den Juden in Europa gab es eine kontinuierliche Entwicklung, in der die NS-Führung ihre antisemitischen Maßnahmen schrittweise verstärkte. In den Worten eines zeitgenössischen Historikers war das Pogrom ein "Vorspiel zum Völkermord". Autorin/Autor: Jefferson Chase (rb)



Die Novemberpogrome "waren ein widerwärtiger Gewaltausbruch, der auf lange Jahre der Diskriminierung, Einschüchterung und Anfeindung folgte. Sie waren ein Vorbote der unfassbaren Verbrechen der Shoah, die meine Landsleute einige Jahre später verüben sollten", so Steinmeier. "Und sie sind eine eindringliche Warnung an uns heute."

"Kein Phänomen allein der rechtsextremistischen Ränder"

Außenminister Heiko Maas mahnte ebenfalls, niemand dürfe mit den Achseln zucken, wenn es auch heute fast täglich antisemitische Hetze und Gewalt im Netz oder auf den Straßen gebe. "Erinnern bedeutet, aus dem Gestern die richtigen Schlüsse für heute und morgen zu ziehen", sagte er laut vorab verbreitetem Redetext anlässlich einer digitalen Ausstellungseröffnung der Vereinten Nationen und des Zentrums für verfolgte Künste in Solingen. Viele der Verschwörungsmythen rund um die Corona-Krise machten deutlich: "Antisemitismus ist auch heute kein Phänomen allein der rechtsextremistischen Ränder. Er erreicht die Mitte unserer Gesellschaft." Unter der Überschrift "7Places - Sieben Orte in Deutschland" befasst sich die Schau mit sieben jüdischen Gemeinden. Im Mittelpunkt stehen ihre Geschichte und ihr Umgang mit dem Gedenken an Ausgrenzung.

Bundesjustizministerin Christine Lambrecht und Außenminister Heiko Maas

Bundesjustizministerin Christine Lambrecht kündigte ein intensiveres Vorgehen gegen judenfeindliche Äußerungen im Internet an. "Wir werden Online-Plattformen stärker in die Pflicht nehmen, sich nicht als Schleudern von Hetze und Verschwörungsmythen missbrauchen zu lassen", sagte sie der "Rheinischen Post". Der Hass gegen Juden sei "eine Schande für unser Land".

"Bis heute nicht damit fertig geworden"

Die antisemitische Gewalt des 9. November 1938 wirkt nach Einschätzung des Internationalen Auschwitz Komitees auch nach mehr als 80 Jahren nach. "Bis zum heutigen Tag ist für jüdische Überlebende dieser Schreckensnacht die Erinnerung an die Gleichgültigkeit der allermeisten ihrer Nachbarn das Entsetzlichste, womit sie bis heute nicht fertig geworden sind", erklärte der Vizepräsident des Komitees, Christoph Heubner, in Berlin.

Der Vizepräsident des Internationalen Auschwitz Komitees, Christoph Heubner

"Gerade deshalb engagieren sie sich gegen den aufflammenden antisemitischen Hass und die mörderische Gewalt, die aus ihm in Deutschland, in Österreich, in Frankreich und in anderen Ländern hervorbricht", sagte Heubner. Dass dieser Hass sich aus rechtsextremen und islamistischen Quellen "speist und gegenseitig stimuliert, ist für Überlebende des Holocaust ebenso verstörend wie die antisemitischen Verschwörungslügen, die gerade in diesen Tagen bei Demonstrationen auf offene Ohren stoßen".

sti/se (dpa, epd, kna)