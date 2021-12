Planet Goethe - 70 Jahre Kulturaustausch

Von der Sprachvermittlung zum Kulturnetzwerk

Kann Dichtung die Wunden der Geschichte heilen? Das Goethe-Institut wagte diesen Versuch. Zuerst mit Sprachunterricht und Deutschem Liedgut - später mit interkulturellem Dialog. Ein Überblick: von den 50er Jahren bis zu den großen Themen heute.

Antrittsbesuch in Kamerun

Sie ist seit einem Jahr im Amt: Carola Lentz, die neue Präsidentin des Goethe-Instituts. Ihre erste große Auslandsreise führt sie nach Douala und Yaoundé zur 60-Jahr-Feier des Instituts in Kamerun. Ein Besuch zwischen Diplomatie und Kulturaustausch.

Klangkunst verbindet Welten

Zwischen Zen-Buddhismus und Avantgarde. Der japanische Komponist Toshio Hosokawa verbindet traditionelle Musik aus Japan mit westlichen Musikstilen und schafft ganz eigene Klangwelten. Für sein Schaffen erhielt er eine der drei Goethe-Medaillen 2021.

Mit dem Körper erinnern

Sie gilt als Pionierin des zeitgenössischen chinesischen Tanzes: Wen Hui, Dokumentarfilmerin, Tänzerin, Choreografin und Goethemedaillen-Preisträgerin 2021. In ihren multimedialen Performances lotet sie Geschichte und Gegenwart Chinas aus.

Kolonialismus und Erinnerungskultur

Kulturbotschafterin, Kämpferin für kritische Erinnerungskultur und jetzt auch Trägerin der Goethe-Medaille: Prinzessin Marilyn Douala Manga Bell - Urenkelin von Rudolf Duala Manga Bell, König des Duala-Volkes und berühmter Widerstandskämpfer Kameruns.

