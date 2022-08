Pipeline-Projekt: Erdgas quer durch die Sahara nach Europa?

Neu ist es nicht, das Mega-Projekt: Drei Wüstenstaaten wollen eine Gaspipeline durch die Sahara bauen. Bereits vor mehr als einem Jahrzehnt hatten sich Vertreter der Länder Nigeria, Niger und Algerien getroffen, um das Projekt zu planen. Dann lag es wieder auf Eis. Aber jetzt haben die Energieminister Ende Juli eine Absichtserklärung unterzeichnet. Für Europa könnte die Pipeline eine Alternative zu den russischen Lieferungen bieten - wenn es denn an den Start geht.

Mangel an politischem Willen

Experten gehen jedoch davon aus, dass es noch lange dauern wird, bis Gas durch die Pipeline Richtung Europa fließt - manche sprechen von mehr als zehn Jahren. Isaac Botti sieht Mangel an politischem Willen als eine der größten Herausforderungen, die Gasleitung zu bauen: "Ich habe das Gefühl, dass es sich nur um eine Verpflichtung auf dem Papier handelt, die nicht durch Taten untermauert wird", sagt Botti, Analyst für öffentliche Finanzen in Abuja, in einem DW-Interview.

Noch fehle es an politischen Rahmenbedingungen und Finanzen, betont Botti. "Die nigerianische Regierung ist der Hauptlieferant von Gas, ebenso wie die algerischen Partner. Wenn der Wille vorhanden ist, muss Nigeria dafür sorgen, dass es losgeht", sagt er. Der Krieg in der Ukraine biete die Gelegenheit für die afrikanischen Länder, in die globalen Märkte einzutreten, Gas zu liefern und den weltweiten Bedarf zu decken. Investoren würden kommen, wenn sie von der Ernsthaftigkeit der Pläne überzeugt seien.

Mehrere europäische Länder setzen seit Beginn des Ukraine-Krieges alles daran, ihre Erdgasimporte aus Ländern außerhalb Russlands aufzustocken. Das 20 Milliarden Euro teure Projekt sieht vor, Milliarden von Kubikmetern Gas aus Nigeria über eine rund 4000 Kilometer lange, sogenannte Trans-Sahara-Gaspipeline (TSGP oder auch Nigal) durch den Niger nach Algerien zu transportieren.

Nigeria: Große Armut, enorme Gasreserven

Von der Strecke verlaufen 1000 Kilometer in Nigeria, 800 in Niger, aber mehr als 2300 Kilometer auf algerischem Gebiet. Aus Algerien soll das Gas über die bestehende Transmed-Pipeline durch das Mittelmeer nach Italien gepumpt oder für den Export auf Flüssiggas-Tanker verladen werden. Die TSGP soll zudem die Märkte entlang ihres Wegs durch die Sahara versorgen.

Aus dem Niger-Delta sollen rund 30 Milliarden Kubikmeter Gas pro Jahr durch die Transportröhre nach Algerien fließen. Tatsächlich sitzt Nigeria auf den größten Ölreserven des Kontinents, und schon jetzt ist es nach Algerien der zweitgrößte Gasexporteur Afrikas. Und das Potenzial ist noch weit größer, sagt Botti. "Nigeria verfügt über eines der größten Gasvorkommen der Welt, etwa fünf Billionen Kubikmeter, mit einer Förderkapazität von 85 Milliarden Kubikmeter pro Jahr, und wenn man den Wert dieses Vorkommens betrachtet, sind es über 800 Milliarden Euro, die mit diesen Projekten verdient werden könnten", rechnet der Finanzexperte.

Wollen die Pipeline: Algeriens Energieminister Mohamed Arkab (m.) bei der Unterzeichnung einer Absichtserklärung mit Nigerias Ölminister Timipre Sylva (l.) und Nigers Energieminister Sani Mahamadou (r.)

Im krassen Gegensatz dazu stehen Armut und Instabilität in Nigeria, die lassen den Aufbau der Pipeline unrealistisch erscheinen. Terror und Gewalt breiten sich im muslimischen Norden des Landes aus. Dort kommt es häufig zu Entführungen und Angriffen durch die islamistische Terrorgruppe Boko Haram, ein bleibendes Sicherheitsrisiko, sagen Experten.

Eine andere Entwicklung, die Investoren abschrecken könnte: Angesichts der immer massiveren Auswirkungen des Klimawandels hat die EU - von deren Mitgliedsstaaten als Abnehmer der Erfolg der Pipeline abhängt - vor, bereits ab 2030 mindestens 55 Prozent weniger CO2 auszustoßen. Fossiles Erdgas ist zwar effizenter als Kohle und Öl und gilt daher als weniger schädliche Brückentechnologie. Auf lange Sicht baut Europa jedoch darauf, es weitgehend etwa durch grünen Wasserstoff zu ersetzen.

Ziel: Profite für Entwicklung nutzen

Noch sprudeln die Ölgewinne in Nigeria - und trotzdem steckt das Land in einer finanziell schlechten Lage. Aus Nigerias Finanzberichten des ersten Quartals 2022 geht laut Botti hervor, dass die nigerianische Regierung über 300 Millionen Naira (700.000 Euro) mehr ausgibt als sie einnimmt. Sie habe in dem Zeitraum 1,6 Milliarden Naira eingenommen, gebe aber 1,9 Milliarden aus, um Schulden zu bedienen. Das stelle eine ernsthafte Einnahmelücke dar, sagt Botti und setzt auf die aktive Zivilgesellschaft als treibende Kraft: Sie müssten sich mehr für die Entwicklungsbudgets und politische Fortschritte einsetzen. "Die meisten ihrer Aktionen, obwohl es sich um eine lebendige Bewegung handelt, konzentrieren sich auf den Ölsektor und nicht auf den Gassektor."

Gaspipeline im nigerianischen Port Harcourt - ansonsten steht in dem Land eher das Öl im Fokus

Ein anderer Faktor: Machtgerangel. Die Politiker sollten laut Botti über die Partei-Differenzen hinausschauen, um ihr Land von dem finanziellen Gewinn durch eine solche Pipeline für die Entwicklung des Landes und für Investitionen in nachhaltige Energieerzeugung zu nutzen. Eine neue Regierung - nach den Präsidentschaftswahlen 2023 - könnte da vielleicht mehr leisten, hofft Botti.

Algerien: Handlungsspielraum gewachsen

Der Algerier Brahim Kas sieht allerdings in allen drei Ländern einen "echten" politischen Willen, die Pipeline zu betreiben. "Auf jeden Fall ist er viel stärker als in den 2000er Jahren. Die geopolitische Gaskrise ist heute viel größer, viel akuter und wird über einen längeren Zeitraum andauern", sagte er im DW-Interview. Algerien habe die technische und vor allem die finanzielle Kapazität für den Bau - mit dem Anstieg der Gas- und Ölpreise habe Algerien einen neuen, enormen Handlungsspielraum, so der Nahostexperte.

Algerien ist neben Gas auch ein wichtiger Erdölproduzent - hier in Hassi Messaoud

Die bereits existierendeTransMed-Pipeline verbindet Algerien über Tunesien mit Italien. "Dieses Jahr haben Algerien und Italien ein Abkommen geschlossen, um die Produktionskapazitäten bereits in diesem und im nächsten Jahr zu erhöhen. Damit wird die TransMed eigentlich ihre maximalen Kapazitäten erreichen", glaubt Kas.

Das sollte die Europäische Union motivieren, ein anderes Projekt wieder aufgreifen: Die Galsi-Pipeline, deren Bau aus ökologischen Gründen abgebrochen war, so Kas. Sie sollte von Algerien über Korsika und Sardinien laufen, um Europa zu versorgen. Algerien könne diesen Abschnitt zwar bauen, werde aber eine langfristige Zusage europäischer Länder abwarten: "Die könnten ja plötzlich sagen, sie bräuchten jetzt das afrikanische Gas nicht mehr", sagte Kas - da wolle sich Algerien mit einer konkreten Importzusage absichern.