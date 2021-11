Philippe, König der Belgier

Er gilt als bodenständig und beliebt: der belgische König Philippe.

Philippe wurde am 15. April 1960 in Brüssel als ältester Sohn von König Albert II. und Königin Paola geboren. Seine Geschwister sind Prinz Laurent und Prinzessin Astrid. Nach seinem Studium an der Königlichen Militärschule war er Kampfpilot. An den Universitäten Oxford und Stanford studierte er außerdem Politikwissenschaft. Am 4. Dezember 1999 heiratete er Mathilde d'Udekem d'Acoz, das Paar hat vier Kinder. Nach der Abdankung seines Vaters wurde er am 21. Juli 2013 zum König und Staatsoberhaupt der Belgier.