Peter Lindbergh ist einer der international bekanntesten Modefotografen.

Als Peter Brodbeck wurde der Fotograf am 23. November 1944 geboren. Er wuchs in Nordrhein-Westfalen auf und studierte zunächst Malerei. Die Fotografie entdeckte er 1971 für sich, 1978 begann seine internationale Karriere. Berühmt wurde Peter Lindbergh mit seinem Cover für die britische Vogue, für das er die Supermodels der Neunziger Jahre vereinte. Seine Fotos waren schon in vielen Ausstellungen zu sehen.