Perücken, Masken und Kostüme - Karneval in Venedig

Feiern auf allen Kanälen

Das Spektakel beginnt traditionell mit der Fahrt geschmückter Boote auf den Kanälen der Stadt. An den folgenden Tagen gibt es überall in den Gassen, auf Plätzen und Brücken Straßenkunst und Musik. Aus aller Welt strömen hunderttausende Gäste zum Karneval in die Lagunenstadt.