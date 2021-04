Pep Guardiola und Manchester City: Der Traum vom Titel lebt

Pep Guardiola ballte die Fäuste. Gerade hatte Kevin de Bruyne in der 64. Minute mit einem eigentlich eher als Flanke gedachten Schlenzer den 1:1-Ausgleich für Manchester City bei Paris St. Germain erzielt. Damit brachte der Ex-Bundesligaprofi des VfL Wolfsburg den Premier-League-Klub wieder zurück ins Spiel, das der FC-Bayern-Bezwinger PSG nach dem 1:0 durch einen Kopfballtreffer des Brasilianers Marquinhos (15. Minute) klar dominiert hatte. Und Guardiola durfte sich noch heftiger freuen, denn die Partie kippte. Der Algerier Riyad Mahrez traf wenig später (71.) per Freistoß aus 20 Metern zum 2:1 (0:1)-Endstand für die Guardiola-Elf.

Der erstmalige Einzug ins Finale der Champions League ist damit für Manchester City zum Greifen nahe. Für den Triumph in der europäischen Königsklasse hatten die Geldgeber aus Abu Dhabi 2016 Startrainer Guardiola vom FC Bayern zum englischen Klub gelotst. Fünf Jahre später könnte die Rechnung aufgehen - endlich, werden nicht nur die Klubeigner sagen, sondern auch Pep Guardiola selbst. Schließlich wartet der 50-Jährige nun bereits seit zehn Jahren darauf, zum dritten Mal in seiner Trainerkarriere den Champions-League-Pokal in die Höhe stemmen zu dürfen.

Guardiola seit zehn Jahren nicht mehr im Finale

2009 und 2011 hatte er mit dem FC Barcelona den Henkelmann gewonnen. Seitdem war irgendwie der Wurm drin. Mit den Bayern scheiterte Guardiola dreimal im Champions-League-Halbfinale, jeweils an spanischen Vereinen: 2014 an Real Madrid, 2015 an Barcelona, 2016 an Atletico Madrid. Mit Manchester City wurde Pep zwar zweimal in Folge englischer Meister (2018 und 2019), gewann viermal in Serie den Ligapokal (2018 bis 2021) und einmal den FA-Cup: Nur in der Champions League fluppte es nicht, spätestens im Viertelfinale war Endstation.

Erfüllt das Team von Manchester City sich und seinem Trainer den Traum vom Endspiel in der Königsklasse?

In dieser Saison läuft es jedoch rund für City und Pep. In der Premier League führt der Klub mit zehn Punkten Vorsprung vor Lokalrivale Manchester United. Und nun winkt auch noch das Champions-League-Finale, mit der Chance, sich Europas Fußballkrone aufzusetzen. "Die Premier League ist der wichtigste Wettbewerb", sagte Pep Guardiola, "die Champions League der schönste."

Die Ausgangsposition, das Finale der Königsklasse zu erreichen, wurde sogar noch besser, als Schiedsrichter Felix Brych PSG-Mittelfeldspieler Idrissa Gueye nach einem groben Foul am deutschen Nationalspieler Ilkay Gündogan völlig zu Recht die Rote Karte zeigte (77.). Gündogan konnte weiterspielen, aber der Senegalese wird im Rückspiel am kommenden Dienstag fehlen.

"Ein gutes Ergebnis", sagte Guardiola nach dem 2:1 im Interview des TV-Senders "Sky": "Aber es ist noch nicht vorbei. Wir müssen im Rückspiel an die Leistung der zweiten Halbzeit anknüpfen."