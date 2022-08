Pelosi sichert Taiwan die Unterstützung der USA zu

Die US-Spitzenpolitikerin Nancy Pelosi hat Taiwan bei ihrem Besuch die Unterstützung der USA zugesichert. Sie und ihre Delegation seien nach Taiwan gereist, "um unmissverständlich klar zu machen, dass wir unsere Verpflichtung gegenüber Taiwan nicht aufgeben werden", sagte die Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses bei einem Treffen mit Präsidentin Tsai Ing-wen in der Hauptstadt Taipeh. Der Besuch sei auch ein Zeichen, "dass wir stolz auf unsere beständige Freundschaft sind".

Mit einem indirekten Hinweis auf die Drohungen der kommunistischen Führung in Peking gegen Taiwan sagte Pelosi: "Mehr als je zuvor ist die amerikanische Solidarität entscheidend." Das sei die Botschaft des Besuchs ihrer Kongressdelegation. Die Unterstützung in den USA für Taiwan sei parteiübergreifend. "Heute steht die Welt vor der Wahl zwischen Demokratie und Autokratie", sagte Pelosi und lobte die Inselrepublik als "eine der freiesten Gesellschaften der Welt".

Tsai: Taiwan hält "Verteidigungslinie der Demokratie"

Tsai ihrerseits betonte, Taiwan werde angesichts chinesischer Drohgebärden nicht zurückweichen. Die Lage in der Taiwanstraße habe Auswirkungen auf die Sicherheit in der Asien-Pazifik-Region. Inmitten "erhöhter militärischer Drohungen wird Taiwan nicht klein beigeben", sagte die Präsidentin. Taiwan werde "die Verteidigungslinie der Demokratie" halten. Ihr Land sei ein zuverlässiger Partner der Vereinigten Staaten und werde weiter die Zusammenarbeit in den Bereichen Sicherheit, wirtschaftliche Entwicklung und Lieferketten vorantreiben.

Pelosi war am Dienstag zu einem umstrittenen Besuch nach Taiwan gereist. Die Politikerin der Demokratischen Partei von Präsident Joe Biden ist damit die ranghöchste US-Vertreterin seit 25 Jahren, die Taiwan einen Besuch abstattet. Vor dessen Parlament betonte Pelosi auch, dass die neue US-Gesetzgebung zur Stärkung der eigenen Chipindustrie gegenüber China auch "eine größere Chance für die wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen den USA und Taiwan" biete.

Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen spricht bei Nancy Pelosis Besuch in der Hauptstadt Taipeh

Verärgerung und Besorgnis wegen Chinas Manövern

Als Reaktion auf den Pelosi-Besuch startete Chinas Militär Manöver mit Schießübungen in sechs Meeresgebieten, die Taiwan umringen. Dabei soll unter anderem scharfe Munition von großer Reichweite abgefeuert werden. Die Übungen gelten als das größte militärische Muskelspiel seit der Raketenkrise 1995, als China zur Einschüchterung Raketen über Taiwan geschossen hatte und die USA zwei Flugzeugträgergruppen entsandten.

Die Meeresgebiete für die Übungen gehen noch weit über die damaligen Sperrzonen hinaus. Experten rechnen auch damit, dass Schifffahrtsrouten beeinträchtigt werden könnten. Die Regierung in Peking sieht Taiwan als abtrünnige Provinz an. Taipeh warf China bereits vor, bei den Übungen teilweise in taiwanesische Hoheitsgewässer eindringen zu wollen. "Einige der Gebiete von Chinas Übungen dringen in (Taiwans) Territorialgewässer ein", sagte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums. "Das ist ein irrationaler Schritt, um die internationale Ordnung herauszufordern."

Die japanische Regierung äußerte sich "besorgt" über die geplanten Manöver. Diese Sorgen seien der chinesischen Seite übermittelt worden, sagte ein Sprecher. Das Gebiet nahe Taiwan, in dem China Manöver plane, überschneide sich mit Japans exklusiver Wirtschaftszone.

