Peking: Surfskating trendet bei Frauen im Lockdown

Der Hype bringt Bares

Wie sehr das Skaten zum Trend wird, zeigen nicht nur die sprunghaft gestiegenen Online-Suchanfragen in China nach Skateboarding und Surfskating. In einer der fünf Pekinger Skateboard-Filialen von Burning Ice erklärt ein Filialleiter, auch die Umsätze seien in diesem Jahr um rund 300 Prozent gestiegen.