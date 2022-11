Paulina Krumbiegel: Traum von der ersten WM

Es regnet in Strömen, es sind kühle vier Grad und Paulina Krumbiegel ist klatschnass. Nach einem ungewöhnlich milden November hat der Winter im Osten Deutschlands Einzug erhalten. Trotzdem kommt Krumbiegel mit einem Grinsen vom Spielfeld in Potsdam, nachdem sie dort ihrem Klub TSG Hoffenheim gerade zu einem hart erkämpften 3:1-Sieg in der Fußball-Bundesliga verholfen hat.

"Eigentlich liebe ich dieses Wetter", sagt Krumbiegel lachend. "Es war auf jeden Fall kalt und ein hartes Spiel, wir mussten kämpfen." Für die Außenverteidigerin war es erst der zweite Einsatz in dieser Saison. Nach ihrer schweren Verletzung findet sie langsam wieder zu ihrer vollen Einsatzfähigkeit zurück.

"Wir sind geduldig geblieben und es war nur eine Frage der Zeit, bis wir unser erstes Tor schießen würden. Und dann haben wir weitergemacht und verdientermaßen deutlich gewonnen", sagte die Rechtsverteidigerin, die bei rutschigen Bedingungen eine insgesamt durchwachsene Leistung zeigte. Doch einige Male ließ Krumbiegel auch den für ihr Spiel typischen Offensivschwung aufblitzen.

Wichtiger Einsatz in Florida

Krumbiegel musste lange warten. Die gesamte Saison 2021/22 verbrachte sie damit, ihr Kreuzband zu kurieren und wieder zu alter Stärke zurückzufinden. Doch es dauerte, bis sie ihre Chance bekam, auf die große Fußball-Bühne zurückzukehren.

Schnell über die Flügel: Krumbiegel (l.) ist sowohl für Hoffenheim als auch für Deutschland wichtig

Anfang November schließlich konnte sie bei der Nationalmannschaft wieder zeigen was sie kann und vor allem, wie fit sie wieder ist. Bei kontrastreichen 30 Grad in Florida kehrte Krumbiegel in einem Freundschaftsländerspiel gegen die USA ins deutsche Team zurück.

In der 89. Minute beim Stand von 1:1 lauerte die Hoffenheimerin kurz vor dem Strafraum, als Deutschland in der eigenen Hälfte einen Gegenangriff startete. Mit starkem Timing stürmte sie in den US-Strafraum, nahm die Flanke von Jule Brand auf und drosch den Ball in die Maschen. Ein nahezu perfektes Comeback nach einer etwas überraschenden Berufung in die Nationalmannschaft.

"Ja, ich war überrascht, dass es so schnell ging, das hatte ich definitiv nicht erwartet. Aber ich habe das Vertrauen der Trainerin zu schätzen gewusst", sagte Krumbiegel der DW. In der Nationalmannschaft spielt sie in einer offensiveren Rolle als in der Bundesliga und hat in neun Länderspielen bereits drei Tore erzielt. Aber wie es sich für eine bescheidene Spielerin gehört, steckt Krumbiegel das alles locker weg. "Das ist mir eigentlich egal. Natürlich freue ich mich, dass ich meinen Beitrag leisten kann, aber meine Mitspielerinnen helfen mir dabei und geben mir diese Möglichkeiten", sagte die 22-Jährige. "Ich bin einfach froh, dass ich wieder in der Nationalmannschaft spielen und dass ich meinen Beitrag leisten konnte. Das war ein tolles Gefühl."

Mit Hoffenheim erneut in die Königsklasse?

Mit diesem Tor endete ein langer Weg zurück von der Verletzung, die sie im August 2021 erlitten hatte. Kreuzbandrisse sind der schlimmste Albtraum eines Fußballers, aber Krumbiegel hat sich einfach damit abgefunden, ohne viel Aufhebens zu machen.

Paulina Krumbiegel (2.v.l.) wird nach ihrem Tor gegen die USA gefeiert

"Ja, es war nicht einfach, es ist eine sehr, sehr lange Zeit, in der man nicht das tun kann, was man liebt. Aber ich muss sagen, dass es nicht nur negativ war", resümiert sie. "Ich konnte viel an mir arbeiten und ich habe das Gefühl, dass ich jetzt fitter und stärker bin." Es habe auch Zeiten gegeben, "in denen man denkt, dass nichts mehr so sein wird wie früher", so Krumbiegel. "Aber ich hatte wirklich gute Unterstützung um mich herum."

Krumbiegel, die seit ihrem 12. Lebensjahr in Hoffenheim spielt, möchte den Verein nach dem fünften Platz in der vergangenen Saison unbedingt wieder in die Champions League führen. Seit der knappen Heimniederlage gegen den VfL Wolfsburg am 2. Spieltag sind die Hoffenheimerinnen in sechs Spielen ungeschlagen geblieben und konnten durch den Sieg in Potsdam in der Tabelle vorübergehend mit dem drittplatzierten FC Bayern gleichziehen. Und ausgerechnet gegen die Münchenerinnen geht es am kommenden Wochenende daheim in der Hoffenheimer Arena.

"Wir hatten keinen einfachen Start, aber die letzten Spiele waren sehr positiv und wir wollen mindestens Dritter werden", sagte Krumbiegel. "Bayern ist also ein wichtiges Spiel. Wir müssen uns zeigen und wenn wir unsere Leistung bringen, können wir etwas aus dem Spiel mitnehmen."

Natürlich wird die Konkurrenz in der Bundesliga immer härter. Meister Wolfsburg hatte in den letzten Jahren mit den Bayern einen echten Konkurrenten um den Titel, und auch Eintracht Frankfurt ist auf dem Weg, sich zu einem Spitzenteam zu entwickeln. "Es ist spannend, die Liga wird stärker. Man geht in jedes Spiel und muss 100 Prozent geben, um zu gewinnen", analysiert Krumbiegel. "Das Niveau steigt und man muss sich jede Woche neu beweisen."

WM-Ticket in Aussicht

Krumbiegel war im letzten Jahr wegen ihrer schweren Verletzung gezwungen, die Europameisterschaft, bei der ihre Kolleginnen Vizeeuropameisterinnen wurde, von zu Hause aus zu verfolgen. Eine starke Saison mit Hoffenheim könnte nun die Chance bedeuten, im Juli 2023 ein Ticket für die WM in Australien und Neuseeland zu ergattern.

"Natürlich habe ich die Weltmeisterschaft im Kopf. Und ich weiß, dass ich eine Chance habe, weil ich wieder so früh nominiert wurde. Es ist klar, dass jedes Spiel jetzt als Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft dient", so Krumbiegel. "Aber darauf konzentriere ich mich im Moment nicht, wichtig ist diese Saison mit Hoffenheim."

Der Artikel wurde aus dem Englischen adaptiert.