Paul Klee zählt zu den bedeutendsten Künstlern des 20. Jahrhunderts. Das vielseitige Werk des Malers und Grafikers wird den verschiedensten Kunstrichtungen zugeordnet, darunter dem Expressionismus und Kubismus.

Paul Klee, am 18. Dezember 1879 in der Schweiz geboren, gilt als einer der bedeutendsten Künstler der klassischen Moderne. Sein umfangreiches Werk folgt vielen Kunstströmungen, vom Expressionismus über den Konstruktivismus bis hin zum Surrealismus. Immer wieder hat er neue Formen und Techniken ausprobiert. Erkenntnisse aus Wissenschaft und Technik flossen in seine Werke genauso ein wie die Eindrücke von zahlreichen Reisen in den Süden. Der Maler lehrte am Bauhaus und an der Düsseldorfer Kunstakademie.