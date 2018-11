Paris glitzert schon im Festtagsglanz

Viereinhalb Wochen vor Weihnachten hat Modepapst Karl Lagerfeld die Festtagsbeleuchtung auf der Pariser Prachtstraße Champs-Élysées eröffnet. Der aus Hamburg stammende Designer gab am Donnerstag per Knopfdruck den Auftakt für das Lichtspektakel in der französischen Hauptstadt. In diesem Jahr ist die berühmte Straße in rotes Licht getaucht.

Bürgermeisterin Anne Hidalgo an der Seite von Modepapst Karl Lagerfeld

Neben Lagerfeld war unter anderen die Bürgermeisterin Anne Hidalgo zu sehen. Die Beleuchtung der 400 Bäume auf dem berühmten Boulevard hat jedes Jahr einen anderen prominenten Paten.

In der deutschen Hauptstadt Berlin funkelt es ab 28. November auf dem Kurfürstendamm.

is/ch (dpa)