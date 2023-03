Papst Johannes Paul II.

"Wir bauen eine Kirche!" – Katholiken in Kuba

Vor 20 Jahren, 1998, besuchte Johannes Paul II. als erster Papst Kuba. Revolutionsführer Fidel Castro und der Papst verstanden sich erstaunlich gut. In dieser Stimmung plante die kleine katholische Gemeinde in Guiteras, einem Vorort von Havanna, eine Kirche zu bauen. Es blieb ein Plan. Erst als 2015 Papst Franziskus den Grundstein segnete, war die Motivation in der Gemeinde neu entfacht.