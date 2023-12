Was es bedeutet, wenn ein sich stetig füllender Gletschersee zur Flut wird, musste Zahra Ramzan schmerzlich erfahren. Eine verheerende Überschwemmung zerstörte nicht nur Ackerland, riss Brücken und Gebäude mit sich, sondern auch ihren 11-jährigen Sohn Ali Mohammad. "Ich trauere so sehr um ihn. Ich habe meinen Sohn nie wiedergesehen, nicht einmal seine Leiche", sagt sie mit einem Foto in der Hand.