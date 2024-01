Pakistan ahndet iranische Attacken mit eigenen Luftangriffen

Zwei Tage nach iranischen Luftangriffen auf Pakistan hat die pakistanische Armee ihrerseits das Nachbarland Iran attackiert. Ziel der Luftangriffe seien militante Separatisten und "Verstecke von Terroristen" im Iran gewesen, teilte das Außenministerium in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad mit.

Iranischen Medienberichten zufolge schlugen in der an Pakistan grenzenden Provinz Sistan und Belutschistan mehrere Raketen in einem Dorf ein. Laut Nachrichtenagentur IRNA kamen insgesamt neun Menschen, darunter vier Kinder, ums Leben. Geheimdienstkreisen in Islamabad zufolge griffen Kampfjets militante Belutschen von der Separatisten-Miliz BLF an, die eine Unabhängigkeit der pakistanischen Provinz Baluchistan anstrebt.

Baluchistan liegt im Südwesten Pakistans an der Grenze zum Iran und zu Afghanistan und ist die instabilste Provinz des Landes. In der Region kämpfen seit Jahrzehnten Separatistengruppen gegen die Sicherheitskräfte. Auch Islamistengruppen wie die pakistanischen Taliban sind dort aktiv.

Außenministerium in Islamabad: Attacken gegen militante Separatisten und "Terroristen"? Bild: Anjum Naveed/AP Photo/picture alliance

Pakistan respektiere die Souveränität und territoriale Integrität des Iran, erklärte das Ministerium in Islamabad weiter. Alleiniges Ziel der Luftangriffe sei die Wahrung der eigenen Sicherheit und der nationalen Interessen gewesen.

Ergänzend hieß es aus Sicherheitskreisen, die pakistanischen Streitkräfte seien "in extrem hoher Alarmbereitschaft". Die iranische Nachrichtenagentur Tasnim wiederum meldet, dass der Geschäftsträger der pakistanischen Botschaft ins Außenministerium in Teheran einbestellt worden sei, um den Vorfall zu erklären.

Zuletzt sogar positive Signale

Am Dienstag hatte der Iran nach eigenen Angaben Stützpunkte einer Miliz in Pakistan angegriffen, die mit Israel in Verbindung stehen soll. Pakistanischen Angaben zufolge wurden dabei Zivilisten getroffen und zwei Kinder getötet.

Pakistan drohte mit Konsequenzen und zog seinen Botschafter aus Teheran ab. Die Beziehungen zwischen Pakistan und dem Iran waren in der Vergangenheit schwierig. Die Luftangriffe gehören allerdings zu den schwerwiegendsten Vorfällen der vergangenen Jahre.

Irans Außenminister Amirabdollahian beim Weltwirtschaftsforum in Davos (am Mittwoch) Bild: Hannes P Albert/dpa/picture alliance

Die gegenseitigen Attacken folgten indes auf jüngst positive Entwicklungen in den Beziehungen. Erst am Dienstag hatten sich der iranische Außenminister Hussein Amirabdollahian und Pakistans geschäftsführender Premierminister Anwaarul Haq Kakar beim Weltwirtschaftsforum in Davos in der Schweiz getroffen. Auch hielten Palkstan und der Iran gerade eine gemeinsame Marineübung ab.

China: "Beide Seiten sollten Ruhe bewahren"

China hat sich jetzt als Vermittler in dem Konflikt angeboten. "Iran und Pakistan sind Chinas enge Nachbarn, befreundete Länder und Länder mit großem Einfluss, und China hofft aufrichtig, dass beide Seiten Ruhe bewahren und Zurückhaltung üben können", so eine Sprecherin des Außenministeriums in Peking. "Wenn es auf beiden Seiten einen Bedarf gibt, sind wir bereit, eine konstruktive Rolle bei der Entspannung der Situation zu spielen."

sti/AR (afp, dpa, rtr)