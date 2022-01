Oscarprämierte Songtexterin Marilyn Bergman ist tot

Ihr Mann Alan und ihre Tochter Julie waren bei ihr, als Marylin Bergman in ihrem Heim im kalifornischen Los Angeles für immer die Augen schloss. Sie starb an einem Lungenversagen - nicht Corona-bedingt, wie es heißt.

Stars wie die Sängerin und Schauspielerin Barbra Streisand und der Musikproduzent Quincy Jones bekundeten ihre Trauer und würdigten Bergmans Werk. Tony Bennett, selbst schon 95 Jahr alt, sagte: "Wir haben Marilyn heute verloren, aber ihre Musik spielt weiter." Auf Twitter postete er, sie hätte seine seinen Lieblingssong geschrieben und verlinkte das Lied "How Do You Keep The Music Playing?"

Erfolg im Duo

Marilyn Bergman, geborene Keith, kam am 10. November 1929 in New York City zur Welt. Sie besuchte die High School für Musik und Kunst und studierte dann Englisch und Psychologie. Ihr beruflicher Werdegang nahm eine ganz andere Richtung, als sie Alan Bergman kennenlernte.

Die beiden heirateten 1958 und begannen, gemeinsam Songtexte zu schreiben, vor allem für Filme. Den ersten großen Erfolg bescherte ihnen der Titelsong des Films "In der Hitze der Nacht" mit Sidney Poitier, komponiert 1967 von Quincy Jones.

Marilyn und Alan Bergman (heute 96) waren ein eingespieltes Team - privat und beruflich

Schnell avancierte das Paar zu den angesehensten Liedtextern der USA. Insgesamt 16 Mal waren die Bergmans für einen Oscar nominiert, drei der begehrten Trophäen gewannen sie. Gleich bei der ersten Nominierung hatten sie Erfolg: Der Song "The Windmills of Your Mind" zu dem Film "Die Thomas Crown Affäre" wurde 1969 ausgezeichnet. Den zweiten Oscar gab es 1974 für den Nummer-Eins-Hit "The Way We Were" aus dem Liebesfilm "So wie wir waren", gesungen von Barbra Streisand - mit Robert Redford an ihrer Seite. Komponist war damals Marvin Hamlisch.

Freundschaftlich Bande zu Barbra Streisand

Die Bergmans arbeiteten auch eng mit dem französischen Komponisten Michel Legrand zusammen. Daraus entstanden die Liedtexte für den Streisand-Film "Yentl", die ihnen 1984 einen weiteren Oscar bescherte. Weitere Oscar-Nominierungen gab es unter anderem für die Lieder "It Might Be You" aus "Tootsie", "If We Were In Love" aus "Geliebter Giorgio" und zuletzt 1996 für den Song "Moonlight" aus der Filmkomödie "Sabrina".

Für Barbra Streisand schrieben die Bergmans gleich mehrere Hits, darunter "You Don't Bring Me Flowers". Marylin Bergman entwickelte auch die Scripts für die Bühnenshows der Sängerin. Kennengelernt hatten sich die Bergmans und Streisand in den 1960er-Jahren und in einem kleinen Club. Daraus entstand eine Jahrzehnte lange enge Freundschaft - mehr noch, so Streisand, man sei wie eine kleine Familie gewesen. "Ihre Songs sind zeitlos so wie unsere Liebe", schrieb die 79-Jährige zum Tod Marilyn Bergmans.

Noch ein ganz großer der Musikbranche verabschiedete sich auf Twitter von der Songschreiberin.

"Deine Lieder werden für immer in unseren Herzen singen", schrieb der 88-jährige Musikproduzent Quincy Jones. Jede gemeinsame Minute ihres Lebens mit Musik, Lachen, Liebe und Umarmungen sei "reine Freude" gewesen.

suc/AR (mit dpa, AFP)