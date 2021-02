Oscar-Preisträger Christopher Plummer ist tot

Der kanadische Schauspielstar Christopher Plummer starb friedlich in seinem Haus in Connecticut (USA), wie seine Familie bestätigte. Seine Frau Elaine Taylor, mit der er 53 Jahre verheiratet war, sei an seiner Seite gewesen. Plummer war mehr als 60 Jahre im Filmgeschäft tätig.

Er galt als einer der herausragenden Charakterdarsteller seiner Generation und wurde mit zwei Emmy Awards, zwei Tony Awards sowie mit einem Oscar und einem Golden Globe geehrt. Plummer wurde vor allem durch das Filmmusical "The Sound of Music" ("Meine Lieder - meine Träume") weltberühmt. Er verkörperte darin den aristokratischen Witwer Kapitän Georg von Trapp.

Den Oscar gewann Plummer 2012 - als ältester Schauspieler überhaupt - für die beste Nebenrolle in dem Drama "Beginners". Darin spielt er einen Mann, der sich erst im hohen Alter nach dem Tod seiner Frau zu seiner Homosexualität bekennt.

Oscar für Nebenrolle in "Beginners"

Unvergessen bleibt auch seine herausragende Altersrolle als langbärtiger Leo Tolstoi in dem Film "Ein russischer Sommer" (2019), über das letzte Lebensjahr des berühmten russischen Schriftstellers. Ebenbürtig an Plummers Seite: die britische Schauspielerin Helen Mirren als Tolstois temperamentvolle Ehefau Sofia. Zu seinen letzten Auftritten vor der Kamera gehörte die Krimikomödie "Knives Out - Mord ist Familiensache" (2019) mit Daniel Craig als Privatdetektiv und Plummer, als ungeliebter Familienpatriarch, der auf mysteriöse Weise stirbt.

Plummer 1979 in dem Kriminalfilm "Murder of Decree" ("Mord an der Themse")

Der Fangemeinde von "StarTrek", bleibt er als böser Klingonen-General Chang in "Star Trek VI: Das unentdeckte Land" in Erinnerung. Auch die Oscar-Academy ehrte den Schauspieler auf Twitter und schrieb: "Er hat über 60 Jahre lang ununterbrochen gearbeitet und gewann 2012 einen Oscar als bester Nebendarsteller für 'Beginners'. R.i.P."

Plummer sei ein "außergewöhnlicher Mann gewesen", teilte sein Management nach Berichten unter anderem des Senders ABC mit. Durch seine Kunst und Menschlichkeit habe er alle unsere Herzen berührt.

qu/hm/uh/so (ap, rtr, dpa)