Orban bleibt Ungarns starker Mann

Die rechtsnationale Fidesz-Partei von Ministerpräsident Viktor Orban hat die Parlamentswahl in Ungarn weitaus deutlicher gewonnen als erwartet. Nach Auszählung von 90 Prozent der Stimmen kam sie auf 54 Prozent der Stimmen, wie das ungarische Wahlbüro mitteilte. Zugleich dürfte sie 135 der 199 Mandate errungen haben und damit erneut über eine Zweidrittelmehrheit im Parlament verfügen. Das Oppositionsbündnis "Ungarn in Einheit" mit ihrem gemeinsamen Spitzenkandidaten Peter Marki-Zay kam auf 35 Prozent der Stimmen und 56 Mandate. Marki-Zay räumte seine Niederlage ein. Den Einzug ins Parlament schaffte außerdem die rechtsradikale Partei "Unsere Heimat" mit sechs Prozent der Stimmen und sieben Mandaten.

Gescheitert: der Hoffungsträger der geeinten Opposition, Peter Marki-Zay

Kein Erfolg für die vereinte Opposition

Orban regiert Ungarn mit der Fidesz seit 2010. Vor vier Jahren hatte seine Fidesz-Partei mit 49 Prozent der Stimmen knapp mehr als zwei Drittel der 199 Parlamentsmandate gewonnen. Aus diesem Grund trat die Opposition diesmal vereint an. Sechs Parteien schufen die gemeinsame Liste "Ungarn in Einheit" und ermittelten in selbst organisierten Vorwahlen die gemeinsamen Kandidaten für die 106 Direktwahlkreise.

Die Nähe zu Russland

Nun strebt Orban eine fünfte Amtszeit an, die vierte in Folge. Bestimmt wurde der Wahlkampf zuletzt durch den Krieg in der Ukraine, der frühere Themen wie Korruption, die hohe Inflation, eine schwächelnde Wirtschaft und das Verhältnis Ungarns zur EU verdrängte. Orban hat den russischen Einmarsch in der Ukraine zwar verurteilt, vermeidet aber persönliche Kritik an Russlands Präsident Wladimir Putin.

Mit der Europäischen Union liegt Orban seit Jahren in vielen Fragen über Kreuz. So hat die Staatengemeinschaft Ungarn im Streit über Demokratie-Standards Gelder eingefroren. Kritiker Orbans sagen, der 58-Jährige zementiere im Land eine Ein-Parteien-Regierung, indem er unter anderem die Verfassung nach seinen Vorstellungen ändere und die Mehrheit der Medien des Landes unter seine Kontrolle bringe.

Reise durch den Osten Europas: Ungarn Budapest - "Paris des Ostens" Die ungarische Hauptstadt ist mit Abstand der meistbesuchte Ort des Landes. Sie lockte vor Corona pro Jahr mehr als vier Millionen Reisende an. Touristen lieben die spektakulären Bauten wie den zum UNESCO-Welterbe zählenden Königspalast (Királyi Vár), das Parlamentsgebäude oder die Fischerbastei, die wie ein Märchenschloss am Burgberg prangt. Und die malerische Altstadt im hügeligen Buda-Viertel.

Reise durch den Osten Europas: Ungarn St.-Stephans-Basilika In Budapest stehen auch beeindruckende Sakralbauten. Die St. Stephans-Basilika aus dem Jahr 1905 ist die größte Kirche der Stadt. Von der Kuppel bietet sich ein faszinierender Blick über die Stadt. Ebenfalls sehenswert ist Europas größte Synagoge im jüdischen Viertel der Hauptstadt. Die Dohány-Synagoge wurde im maurischen Stil erbaut und beherbergt auch das Jüdische Museum von Budapest.

Reise durch den Osten Europas: Ungarn Erzabtei Pannonhalma Das mehr als 1000 Jahre alte Benediktinerkloster Pannonhalma im Nordwesten Ungarns ist ebenfalls ein UNESCO-Welterbe. Es steht auf dem schon von den Römern genutzten Martinsberg. In der antiken Siedlung soll der Heilige Martin geboren worden sein. Auch die prunkvolle klassizistische Bibliothek und die Weinkellerei laden zum Verweilen ein.

Reise durch den Osten Europas: Ungarn Donauschleife bei Visegrád Das Schloss von Visegrád im sogenannten Donauknie ist einer der schönsten Aussichtspunkte in Ungarn. Hier trafen sich 1991 die Präsidenten von Ungarn, Polen, Tschechien und der Slowakei und schlossen sich zu einem inoffiziellen Zweckbündnis zusammen, das seitdem als "Visegrád-Gruppe" bekannt ist.

Reise durch den Osten Europas: Ungarn Urlaubsparadies Balaton Nach der Hauptstadt Budapest ist der Balaton, auf Deutsch: Plattensee, das beliebteste Touristenziel in Ungarn. Natürlich gibt es rund um das fast 600 Quadratkilometer große Gewässer Museen, Weingüter und Festivals - doch die meisten Reisenden genießen einfach die Weite, den Wind und das (Binnen-)Meer.

Reise durch den Osten Europas: Ungarn Hortobágy Nationalpark / Puszta Im Hortobágy Nationalpark, dem größten in Ungarn, leben Steppenrinder, Schafherden und die legendären Przewalski-Pferde. Das 82.000 Hektar große Areal ist seit 2011 als UNESCO-Biosphärenreservat und Lichtschutzgebiet ausgezeichnet. Er bietet Astronomen beste Verhältnisse, um den Sternenhimmel zu betrachten - und trägt zu Recht den Beinamen Starry-Sky-Park.

Reise durch den Osten Europas: Ungarn Aggtelek Nationalpark Rund 200 Tropfsteinhöhlen bilden den Aggtelek Nationalpark im Norden Ungarns, der zum UNESCO-Welterbe gehört. Allein die Baradla-Höhle ist 25 Kilometer lang und gilt zusammen mit der 5,6 Kilometer langen Dominica-Höhle auf der slowakischen Seite als größtes Höhlensystem in Mitteleuropa. Sie "beherbergt" 7000 Jahre alte archäologische Fundstücke und den mit 33 Metern höchsten Stalagmiten der Welt.

Reise durch den Osten Europas: Ungarn Land der Thermalbäder In keinem anderen Land in Europa gibt es so viele Thermalbäder wie in Ungarn. Zu den bekanntesten gehören das Széchenyi-Heilbad und das Gellértbad in Budapest. Eine besonders intensive und authentische Thermalbad-Erfahrung ist in Egerszalók möglich: Dort schießt das Thermalwasser oberhalb der sogenannten Sinterterrassen wie ein Geysir aus dem Boden und läuft dann den Hang hinab.

Reise durch den Osten Europas: Ungarn Ungarisches Essen Berühmt ist Ungarn auch für seine kulinarischen Schätze, allen voran das Gulasch! Land der Magyaren ist es - anders als bei uns - eine Suppe. Und sehr viel schärfer gewürzt. Die Süßspeisenfreunde werden sich eher an einer Esterházy-Torte erfreuen, die zu Beginn des 20. Jahrhunderts für die gleichnamige Fürstenfamilie entwickelt wurde.

Reise durch den Osten Europas: Ungarn Gastfreundliche Magyaren So schwierig die mit dem Finnischen verwandte Sprache ist, so gastfreundlich sind die Ungarn von jeher. Das erleben in der jüngsten Zeit auch die Flüchtlinge aus der Ukraine, die zu Zehntausenden dem Krieg in ihrem Heimatland entkommen und in Ungarn untergekommen sind. Autorin/Autor: Martin Koch



