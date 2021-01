"One Night in Miami": Treffen vier schwarzer Legenden

"One Night in Miami" beruht auf einer wahren Begebenheit: Am 25. Februar 1964 verbrachten der Bürgerrechtler Malcolm X, der Boxer Cassius Clay, der Footballspieler Jim Brown und der Soul-Sänger Sam Cooke eine Nacht in einem Motel in Miami. Sie trafen sich, um Clays überraschenden Titelgewinn in der Boxweltmeisterschaft im Schwergewicht zu feiern. Ihm war es überraschend gelungen, "Sonny" Liston zu besiegen, der damals als unschlagbarer Gegner galt. Zehn Tage später änderte der 22-jährige Boxer Cassius Clay seinen Namen: Fortan nannte er sich Muhammad Ali.

Der Film "One Night in Miami" (Start 15. Januar 2021 auf Amazon Prime) verwandelt diese historische Nacht in Fiktion und erzählt, was sich abgespielt haben könnte, als die vier Ikonen aufeinander trafen. Ein Meisterstück, das gute Chancen auf einen Oscar hat.

Oscar-Aussichten: Regina Kings Regiedebüt

Der Film basiert auf einem Bühnenstück von Kemp Powers und ist das Regiedebüt der Schauspielerin Regina King, die für die beste Nebenrolle in "Beale Street" (2018) mit einem Oscar ausgezeichnet wurde. Nach der Weltpremiere bei den Filmfestspielen von Venedig im September 2020 war "Beale Street" auf zahlreichen Festivals zu sehen.

Regisseurin Regina King am Set mit Schauspieler Kingsley Ben-Adir

Für alle Kinofans, die mit den Biografien von Malcolm X, im Film gespielt von Kingsley Ben-Adir, Cassisus Clay (Eli Goree), Jim Brown (Aldis Hodge) und Sam Cooke (Leslie Odom Jr.) nicht so vertraut sind, gibt es hier einen kurzen Überblick.

Cassius Clay / Muhammad Ali

Cassius Clay (1942-2016) ging 1964 in die Geschichte ein, weil er als jüngster Boxer einem amtierenden Schwergewichts-Champion den Titel abnahm (inzwischen hat Mike Tyson diesen Rekord wieder gebrochen). Cassius Clay änderte seinen Namen, als er zum Islam konvertierte. Er schloss sich der Nation of Islam an, einer afroamerikanischen religiösen Bewegung, die 1930 gegründet wurde und deren selbsterklärtes Ziel darin bestand, die spirituelle, gesellschaftliche und wirtschaftliche Situation der Afroamerikaner zu verbessern.

Mit dem Spitznamen "The Greatest" ("Der Größte") galt Ali nicht nur als einer der besten Boxer aller Zeiten, sondern wurde auch als kulturelle Ikone gefeiert, weil er sich Bürgerrechtsaktivist engagierte. Muhammad Ali starb im Jahr 2016.

Malcolm X

Aufgrund einer Einbruchserie landete der als Malcolm Little geborene Bürgerrechtler (1925-1965) 1946 im Gefängnis. Sechs Jahre später wurde er wieder entlassen. Während seiner Haft verbrachte er viel Zeit mit dem Studium von Büchern. Außerdem schloss er sich der Nation of Islam an und nannte sich "Malcolm X" - das "X" steht für den "wahren afrikanischen Familiennamen", den er "nie kennenlernen konnte".

Malcolm X wurde 1965 erschossen

Wie es in "One Night in Miami" dargestellt wird, war Malcolm X derjenige, der Cassius Clay davon überzeugte, ebenfalls der Nation of Islam beizutreten. Am 8. März 1964 fasste Malcolm X den Entschluss, die Nation of Islam wieder zu verlassen. Vier Tage später gründete er eine eigene islamische Organisation namens Muslim Mosque Inc. - sie sollte ein neues religiöses Zentrum werden, das sich aktiv in den afroamerikanischen Befreiungskampf einmischen wollte.

Seine Ansichten kollidierten mit denen von Martin Luther King, der eine gewaltlose Bürgerrechtsbewegung wollte. Malcolm X trat dafür ein, dass sich Schwarze "mit allen Mitteln" zur Wehr setzen sollten. 1965, im Alter von nur 39 Jahren, wurde er während einer Rede in New York erschossen. Drei Mitglieder der Nation of Islam wurden für seinen Mord verurteilt. Inzwischen sind neue Beweise aufgetaucht, die das Urteil in Frage stellen.

Jim Brown

Der heute 84-jährige Jim Brown (geb. 1936) war von 1957 bis 1965 ein Football-Star der Cleveland Browns. Trotz seiner beeindruckenden sportlichen Erfolge litt er unter dem Rassismus, der in seinem Team herrschte.

Football-Legende Jim Brown hörte wegen Rassismus in seinem Team auf zu spielen

1964, während des Treffens der vier Männer in Miami, hatte Brown bereits darüber nachgedacht, nach Hollywood zu gehen. Er war 30 Jahre alt und auf dem Höhepunkt seiner Karriere, als er sich vom Football zurückzog. Nach der Hauptrolle in "Das dreckige Dutzend" (1967) übernahm er in den 1970er Jahren mehrere Hauptrollen in sogenannten "Blaxploitation"-Filmen, die als Reaktion auf die Bürgerrechtsbewegung entstanden, und spielte später auch in Filmen wie Tim Burtons "Mars Attacks!" (1996) und Oliver Stones "An jedem verdammten Sonntag" (1999) mit. Als Civil Rights Aktivist hat Brown außerdem diverse Programme zur Förderung amerikanischer Minderheiten gegründet und geleitet.

Sam Cooke

Sam Cooke (1931-1964) gilt als King of Soul, der auch anderen schwarzen Musik-Legenden wie Aretha Franklin, Al Green, Stevie Wonder oder Marvin Gaye zum Erfolg verholfen hat.

King of Soul: Sam Cooke, circa 1963

Als sich die vier Giganten in der Nacht vom 25. Februar 1964 treffen, ist Cooke auf dem Höhepunkt seiner Karriere angelangt. Seit 1957 hatte er eine Reihe von Hits gelandet und gerade erst einen lukrativen Fünfjahresvertrag unterschrieben. In einer Filmszene von "One Night in Miami" wirft Malcolm X dem Sänger diesen finanziellen Erfolg vor, den er innerhalb der vorherrschenden weißen Musikindustrie aufgebaut habe, und fordert ihn auf, einen radikaleren Ansatz zu wählen.

Heute ist der Sänger wohl vor allem durch seinen Song "A Change is Gonna Come" bekannt – eine Hymne der Bürgerrechtsbewegung. Sam Cooke starb am 11. Dezember 1964 im Alter von nur 33 Jahren. Er wurde von einer Motelmanagerin angeblich unter Notwehr erschossen. Die genauen Umstände sind bis heute unklar.

Muhammad Ali: der Boxer und die Kunst Boxer mit Schauspieltalent Muhammad Ali war ein legendärer Boxer, doch das reichte ihm nicht. Er wollte sich in anderen Bereichen ausprobieren und versuchte es als Schauspieler. Im Film "Freedom Road" von 1979 ist er als Gideon Jackson zu sehen. Der ist ein ehemaliger Sklave und schafft es, den Gesetzen seiner Zeit zum Trotz, bis in den US-Senat.

Muhammad Ali: der Boxer und die Kunst Märtyrer auf dem Titelcover Carl Fischer schoss dieses Bild 1967 als Titelbild für die US-Zeitschrift "Esquire". Es basiert auf der Darstellungsweise des Martyriums des Heiligen Sebastian in der italienischen Renaissance-Malerei. Als der Vietnam-Krieg voll im Gange war, verweigerte Ali den Militärdienst. Seine Begründung: "Kein Vietkong hat mich je 'Nigger' gennant". Damit zog er den Hass vieler weißer Amerikaner auf sich.

Muhammad Ali: der Boxer und die Kunst Debüt als Musicaldarsteller Am 2. Dezember 1969 trug Muhammad Ali einen falschen Bart und eine Perücke für sein Schauspieldebüt beim Broadway-Musical "Buck White" in New York. Die Show wurde insgesamt nur sieben Mal aufgeführt. Als Profiboxer war Ali zu dieser Zeit suspendiert aufgrund seiner Weigerung, der US-Armee beizutreten und in Vietnam zu kämpfen.

Muhammad Ali: der Boxer und die Kunst Der Boxer spielt sich selbst Ali schauspielerte nicht nur, sondern trat auch als er selbst in zahlreichen Filmen und Fernsehserien auf. So beispielsweise in "Requiem for a Heavyweight" (1962), "Body and Soul" (1981) und "Doin' Time" (1985). Der Film "I Am Ali" (Foto) ist ein Dokumentarfilm von 2014, der das Leben des großen Boxers zeigt und dabei unter anderem persönliche Tonaufnahmen aus den 1970er Jahren verwendet.

Muhammad Ali: der Boxer und die Kunst Ein filmreifes Leben Hollywood machte aus seinen berühmtesten Kämpfen 2001 einen Blockbuster mit Will Smith in der Hauptrolle. Neben seiner legendären Sportlerkarriere zeigt der Film Ali auch als politischen Aktivisten und gläubigen Muslim. Er endet mit dem spektakulären "Rumble in the Jungle"-Kampf gegen George Foreman, in dem sich Ali 1974 zum Schwergewichts-Champion boxte.

Muhammad Ali: der Boxer und die Kunst Poet und Autor "The Soul of a Butterfly" heißt Muhammad Alis Autobiographie, die er zusammen mit seiner Tochter Hana geschrieben hat. Neben persönlichen Erlebnissen und den Höhepunkten seiner Karriere sind darin auch Gedichte von Muhammad und Hana zu lesen. Hier ist die Boxlegende zusammen mit seiner Tochter bei einer Werbeveranstaltung zu sehen.

Muhammad Ali: der Boxer und die Kunst Von Künstlern verehrt Der philippinische Boxfanatiker Marco Jose Revilla bewundert hier ein Kunstwerk von Monica Jane Valerio, das in der "Ali Mall" in Manila zu sehen ist. In der philippinischen Hauptstadt fand 1975 einer der legendärsten Kämpfe der Boxgeschichte statt. Beim "Thrilla in Manila" besiegte Muhammad Ali seinen Erzrivalen Joe Frazier. Unzählige Künstler ließen sich von der Boxerikone inspirieren.

Muhammad Ali: der Boxer und die Kunst Eine Statue für die Legende Im Planet Hollywood in Las Vegas wurde Ali im April 1995 mit einer Bronzestatue geehrt. Die Boxer-Figur ist das Werk des renommierten Bildhauers John Petek.

Muhammad Ali: der Boxer und die Kunst Große Ehrerbietung 1977 lichtete Pop-Art-Künstler Andy Warhol Ali für seine Serie "Athletes" ab und kreierte einzigartige Kunstwerke aus den Bildern. Hier bestaunen Besucher der 7. Moscow World Fine Art Fair 2013 ein Werk der Serie "Muhammad Ali". So machte Warhol den Boxer, der am 3. Juni 2016 nach einem langen Kampf gegen die Nervenkrankheit Parkinson im Alter von 74 Jahren starb, unsterblich. Autorin/Autor: Rachel Baig (jc, fs, ld)



Adaption: Sabine Oelze