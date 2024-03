Leipziger Buchpreis für Omri Boehm

Ein deutsch-israelischer Philosoph und ehemaliger Mitarbeiter des Geheimdienstes Shin Bet, der die Menschenrechte verteidigt und von einem gemeinsamen Staat für Juden und Palästinenser träumt? Ja, den gibt es. Er heißt Omri Boehm und erhält am 20. März 2024 den mit 20.000 Euro dotierten Leipziger Buchpreis zur Europäischen Verständigung.

Die Auszeichnung erhält er für sein Buch "Radikaler Universalismus. Jenseits der Identität". In der Begründung der Jury heißt es, Boehm verteidige den Kern des humanistischen Universalismus, das Bekenntnis zur Gleichheit aller Menschen, "gegen jede Relativierung".

Boehm plädiert für Universalismus und gegen Identitätspolitik

Omri Boehm vertritt seine Thesen mit Verve und erregt damit immer wieder Aufsehen. So beschreibt er in seiner Streitschrift "Israel. Eine Utopie" aus dem Jahr 2020 den Zionismus als unvereinbar mit humanistischen Werten und plädiert dafür, die Staatlichkeit Israels neu zu denken. Statt von einer Zweistaatenlösung spricht er in seiner Utopie von einer israelisch-palästinensischen Föderation - einem Land für beide Völker.

Omri Boehm 2022 bei der Frankfurter Buchmesse Bild: STAR-MEDIA/IMAGO

Auch nach dem Terroranschlag des 7. Oktober und dem Ausbruch des Krieges im Nahen Osten bekräftigte Boehm seine Haltung in einem Interview mit dem Nachrichtenmagazin "Der Spiegel". Dort sagt er: "Wir haben es mit einer unerträglichen Situation zu tun, wo das Unmögliche notwendig ist. (...) Wir müssen Vorschläge für eine politische Lösung in der Zukunft finden. Die einzige Alternative zum entgrenzten Krieg ist der Kompromiss einer Föderation."

Geheimdienstler und Musterstudent

Boehm wurde 1979 in Haifa geboren und wuchs in dem kleinen Dorf Gilon in Galiläa auf - "geprägt von einer bildungsdeutschen jüdischen Großmutter und einem traditionsbewussten iranisch-jüdischen Großvater", wie ihn die "Jüdische Allgemeine" einmal zitierte. Seinen Militärdienst leistete er beim israelischen Geheimdienst Shin Bet ab. Dank seiner hervorragenden Noten studierte er in Tel Aviv im Rahmen des Adi Lautman Interdisciplinary Program for Outstanding Students und promovierte an der renommierten Yale University in den USA über Kants Kritik an Spinoza.

Mit Deutschland ist er nicht nur durch seine Großmutter eng verbunden. Während seines Studiums verbrachte er einige Zeit in Heidelberg und war 2010 Postdoktorand an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Boehm forschte auch in Berlin und besitzt die deutsche und die israelische Staatsbürgerschaft. Heute lebt Omri Boehm in den USA, wo er seit 2010 eine außerordentliche Professur für Philosophie an der New School for Social Research in New York innehat. Neben seiner Forschungs- und Lehrtätigkeit schreibt er in internationalen Zeitungen wie "Haaretz", "Die Zeit" und "The New York Times" über israelische Politik. Boehm ist aber nicht nur für seine klaren politischen Positionen und seine Arbeiten zu Kant, Spinoza und Descartes bekannt.

Boehm setzt Ethik vor Gehorsam

Omri Boehm scheut sich nicht, wie es die Jury des Leipziger Buchpreises formuliert, "metaphysische Begründungen für den Universalismus einzufordern". Diese findet er "im Brückenschlag zwischen der Philosophie Kants und dem Erbe der biblischen Propheten". Letztgültige Wahrheiten sind nach Boehm auch in modernen Gesellschaften unverzichtbar, "um Gleichheit und Würde des Menschen unantastbar zu machen".

Krieg in Nahost: Für Boehm sind "Vorschläge für eine politische Lösung" essenziell Bild: Ismael Mohamad/UPI Photo/IMAGO

So argumentiert Boehm in seinem ersten Buch "Die Bindung Isaaks: Ein religiöses Modell des Ungehorsams" (2007), dass Abraham Gottes Gebot, seinen Sohn Isaak zu opfern, missachtet und stattdessen Ungehorsam begeht. Die Verse, in denen Gott einen Engel schickt, um Abraham in letzter Sekunde die Prüfung zu erklären und ihn von der Tötung seines eigenen Sohnes zu befreien, seien nachträglich eingefügt worden. In der ursprünglichen Fassung der Genesis habe sich Abraham eigenmächtig dem Befehl Gottes widersetzt und statt Isaak einen Widder geschlachtet. Deshalb, so Boehm, sei der Ungehorsam ein Eckpfeiler des jüdischen Glaubens und nicht der Gehorsam.

Der Leipziger Buchpreis zur Europäischen Verständigung wird seit 1994 verliehen und zählt zu den bedeutendsten Literaturauszeichnungen in Deutschland. Ausrichter des Preises sind der Freistaat Sachsen, die Stadt Leipzig, der Börsenverein des Deutschen Buchhandels und die Leipziger Messe. Omri Boehm wird der Preis zur Eröffnung der Leipziger Buchmesse am 20. März im Leipziger Gewandhaus verliehen. Die Laudatio hält die französisch-israelische Soziologin Eva Illouz, eine Freundin und Weggefährtin Boehms.

Dieser Artikel wurde im März 2024 aktualisiert.