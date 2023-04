Leipziger Buchmesse setzt auf Bildung

Drei Jahre hintereinander musste die zweitgrößte deutsche Buchmesse wegen Corona ausfallen, jetzt freuen sich die Veranstalter, wieder am Start zu sein – und sich auf das wichtige Thema Bildung zu fokussieren. Denn während der Pandemie haben nicht zuletzt Schülerinnen und Schüler stark gelitten; mangelnde Digitalisierung und fehlende Betreuung vor Ort haben das Lernen massiv beeinträchtigt.

Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) stellte in ihrer weltweiten Studie „Bildung auf einen Blick 2022“ fest: Gerade jetzt, wo die Gesellschaft mit zahlreichen Krisen konfrontiert ist, sei ein hohes Bildungsniveau notwendig, um diese zu meistern.

Bildung in Krisenzeiten wichtiger denn je

Auch in Leipzig sieht man das so. „Bildung ist die Basis gesellschaftlicher Teilhabe“, sagt Kerstin Krämer, Projektdirektorin der Messe in den Bereichen „Bildung“ und „Kinder und Jugendliche“. „Gerade in diesen Zeiten brauchen Lehrer:innen und Erzieher:innen Handwerkszeug und wissenschaftliche Impulse, um pädagogische Angebote optimal zu gestalten.“

Die Leipziger Buchmesse will ihren Beitrag dazu leisten und hat sich einiges einfallen lassen. Neben klassischen Angeboten rund ums Schulbuch entdecken Besucherinnen und Besucher auch digitale Lehr- und Lernmittel, Produkte für den Kita- und Schulbedarf, Spielgeräte und Möbel oder digitale Ideen fürs Homeschooling.

Ein Schultag auf der Buchmesse

Warum den Schulunterricht nicht mal auf die Messe verlegen, fragten sich die Organisatoren. Bei Lesungen können die Schülerinnen und Schüler ihre Lieblingsautorinnen und -autoren treffen und in vielen Neuerscheinungen stöbern. Nebenbei erfahren sie auch, wie ein Buch entsteht. Dafür wurde in Zusammenarbeit mit dem Jungen Literaturinstitut umfangreiches Unterrichtsmaterial entwickelt.

Der Nachwuchs kann auch selbst aktiv werden und in Workshops mit Kulturschaffenden Kunstformen wie z. B. Rap, Lyrik, Poetry Slam, Theater, Tanz oder Streetart erarbeiten.

Neben Schulbüchern finden Lehrkräfte auf der Messe auch jede Menge digitale Angebote.

Beim „Podcast Bücheralarm“ wird die Schule zum Studio umgebaut und Radio gemacht, Know-how und Unterstützung fürs Equipment erhalten die Schulen von den Macherinnen und Machern von Bücheralarm. Schulklassen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz können ihren Podcast einreichen, das beste Hörerlebnis wird dann auf der kommenden Leipziger Buchmesse prämiert.

Preise gibt es auch für jugendliche Schreibtalente: Schülerinnen und Schüler waren im Vorfeld der Messe unter dem Motto „Was hält dich?“ aufgerufen worden, Texte einzureichen. Die eindrücklichsten Manuskripte werden jetzt ausgezeichnet.

Tipps zum Umgang mit Fake News und Diversität

Auch politische Institutionen sind vor Ort, von der Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) mit ihrem breiten Informationsprogramm bis hin zum Europäischen Parlament. Auf der Buchmesse stellen sie ihre Arbeit vor. Das Sächsische Staatsministerium für Kultus diskutiert mit den Jugendlichen über Diversität, Vielfalt und Mobbing in der Schule.

Das „Forum Unterrichtspraxis“ richtet sich vor allem an das Lehrpersonal: Anhand alltäglicher Situationen werden Herausforderungen im Unterrichtsalltag vorgestellt und Lösungsansätze aufgezeigt. Zu den Themen zählen unter anderem Fake News, Rassismus im Schulbuch oder Informationsflut.

Die Leipziger Buchmesse läuft noch bis zum 30. April 2023. Und natürlich gibt es hier nicht nur Wesentliches zum Thema Bildung zu entdecken, sondern auch jede Menge Neuerscheinungen aus allen Literaturgenres.

suc/io (mit dpa)